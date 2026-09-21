Una cámara captó como robaban una moto del frente de una casa

Una vecina puntaltense denunció en las últimas horas que un encapuchado le robó la moto estacionada en el frente de la vivienda de una vecina, en el barrio Luiggi I.

Se trata de una moto Mondial Max de 110cc y el momento en el que se la llevaron quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda.

Según se denunció, fue alrededor de las 21:30 de anoche, en Buchardo y calle Autonomistas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En las cámaras se ve a una persona encapuchada y con la cara semicubierta llegar caminando y llevarse la moto a rastras en pocos segundos.