Ex IOSFA: corte de venta de medicamentos en Punta Alta y posible cierre de la farmacia en Puerto Belgrano

Las farmacias convenidas de Punta Alta cortaron la atención a los afiliados a OSFA por la falta de pagos y, además, se habla del posible cierre de la farmacia de esa obra social en Puerto Belgrano.

La novedad fue dada a conocer esta tarde por el secretario general de la ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, quien se encuentra en Buenos Aires desde el miércoles, realizando gestiones vinculadas con la situación del personal civil y el servicio de la prestadora social de la Armada, entre otras cuestiones.

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En diálogo con La Nueva., el dirigente gremial sostuvo que "tenemos información sobre el cierre de los hoteles y las farmacias. Ahora, por falta de pago, sabemos que en Coronel Rosales se corta la atención a los afiliados de la ex IOSFA por el lapso, en principio, de una semana".

"Las noticias son durísimas", sostuvo Mendoza, quien expuso que el gremio se encuentra en estaedo de alerta permanente.