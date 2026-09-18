Solicitan al Municipio que evalúe el impacto de la planta depuradora en Arroyo Pareja

Con el voto de 14 concejales y la abstención del oficialismo, fue aprobado un pedido del concejal Daniel Medina para que ABSA informe sobre los controles y mediciones que se realizan sobre la planta depuradora de Punta Alta, la programación de una nueva licitación para su acondicionamiento de la misma y que el Municipio cumpla con la obligación de controlar y publicar el estado bacteriológico del agua en Arroyo Pareja, fijado por la ordenanza 4299.

"Tanto el intendente Aristimuño como el presidente de ABSA informaron a inicios de este año que el 20 de marzo de 2026 se licitaría la primera etapa del acondicionamiento de la Unidad de Pretratamiento en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Punta Alta. El proyecto contaba con un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos y, luego dicha licitación no terminó de concretarse. En ese contexto, debo decir que desde el 2019 la empresa no informa a la comunidad sobre la operatividad de dicha planta, en lo referente a los controles que realiza sobre las aguas residuales que procesa. Eso tiene una relación directa con la salud y el ambiente, y la falta de respuestas es muy negativa para todos", señaló el edil de Bien Común.

Frente a esto, a principios de 2024, el concejal Medina recordó que dialogó con el propio intendente y con todo el arco político, y logró la aprobación de la ordenanza 4299.

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"Dicha ordenanza dispone que el Municipio tiene que realizar el control bacteriológico del agua que se proyecta desde los distintos desagües hacia la costa del balneario de Arroyo Pareja. Y que si dicha información condiciona el uso recreativo debe ser publicada".

"Pese a ser aprobada por unanimidad, la ordenanza no se cumple ni se brinda acceso público a informes de calidad del agua tal como se viene reclamando. En esta última sesión hubo concejales que no acompañaron el pedido insistiendo para que se publique el estado bacteriológico del agua en Arroyo Pareja".

"Años atrás, Bahía Blanca condicionó el uso del balneario Maldonado. ¿Qué quieren tapar? ¿Se bañarían las autoridades municipales en esas aguas? No es justo exponer al resto de la población sin ningún tipo de advertencia sanitaria oficial y más cuando una ordenanza -aprobada por todos los partidos políticos- indica que el Municipio debe informar sobre si es seguro bañarse en los balnearios 'habilitados' y la carga bacteriológica a la que se exponen los chicos especialmente", dijo Medina.