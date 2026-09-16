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Punta Alta.

Punta Alta: los bomberos debieron sofocar dos incendios de vehículos en los ingresos a la ciudad

Los focos ígneos se registraron en las rutas 3, en proximidad del puente naranja, y en la 249.

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

Los bomberos voluntarios de Punta Alta respondieron a dos emergencias en los sectores de ingreso a la ciudad.

Se trataron de incendios de vehículos: el primero fue en la ruta 3, a la altura del puente naranja, a metros de su confluencia con la 229, y el segundo, en la ruta 249, en inmediaciones del ex complejo Campa.

A las 20.30, se registró el primer llamado y se acudió con la unidad 27 a la ruta 3, donde se presentó un incendio declarado de un Renault Megane Scenic, dominio DZX847.

Mientras, a las 21.19, los servidores públicos se trasladaron hacia el sector sur, ruta 249, con la unidad 21, para sofocar las llamas de un Chevrolet Corsa, patente EAT045.

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