Se exigió la utilización urgente el dinero del Fondo Educativo para reparar la EES N° 1

Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza se presentó un pedido de informes para exigir información clara, precisa y documentada sobre la situación que atraviesa la Escuela de Educación Secundaria N° 1 “Ingeniero Luis Luiggi”.

"De acuerdo con lo planteado por la propia comunidad educativa y lo plasmado en el proyecto, desde hace varias semanas distintos sectores del establecimiento se encuentran clausurados por inconvenientes vinculados a la instalación eléctrica, obligando a reorganizar espacios y modificar el funcionamiento cotidiano de la institución" , se indicó.

En este contexto, se expuso que "al momento se pudo saber que habría sectores del edificio que presentan riesgo manifiesto de descargas eléctricas para los alumnos, docentes y personal auxiliar".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El pedido se realizó al intendente municipal y al Consejo Escolar. El proyecto solicitó expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal que informe qué acciones realizó o tiene previstas frente a esta situación y si se gestionaron o asignaron recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para afrontar las reparaciones necesarias.

"Hay una cuestión que no se puede naturalizar: continuar dictando clases no significa que el problema esté solucionado. Los alumnos y sus docentes están en riesgo, pero el intendente y la presidente del Consejo Escolar miran para otro lado”, afirmó el concejal Santiago Maidana.

“El intendente está más preocupado por qué bandas de cumbia vienen al puerto, en vez de solucionar los problemas de las escuelas y gestionar que los fondos se utilicen para mejorarle la vida a la comunidad. El dinero lo tienen pero lo están utilizando para otras cosas”, expresó.

Por su parte, el concejal Nahuel Ison Ponce planteó: “Desde nuestro bloque solicitamos conocer qué inspecciones y evaluaciones técnicas se realizaron, qué trabajos fueron ejecutados, qué sectores permanecen restringidos o fuera de uso y, fundamentalmente, cuándo se va a alcanzar una solución definitiva. El Municipio es el responsable de ejecutar el dinero del Fondo Educativo”.

“Mientras hace más de un mes los chicos están atravesando esta situación y tratando de tener clases como pueden, parece que el intendente tenía otras prioridades. Los alumnos, docentes y auxiliares tuvieron que adaptarse y reorganizarse para sostener el funcionamiento de la escuela, pero las respuestas siguen sin aparecer”, remarcó Ison Ponce.

“Una institución educativa no puede pasar semanas esperando una solución mientras sus espacios permanecen afectados. Queremos saber qué hizo concretamente el Municipio durante todo este tiempo, qué recursos gestionó y cuáles son los plazos para resolver el problema. La comunidad educativa ya hizo demasiado esfuerzo para adaptarse; ahora le toca a las autoridades dar respuestas y soluciones, dijo.

Desde La Libertad Avanza plantearon, además, que seguirán reclamando información y respuestas. “No se trata de discursos: se trata de infraestructura, seguridad y condiciones dignas para nuestros estudiantes y trabajadores de la educación. Los vecinos y la comunidad educativa de Punta Alta merecen saber qué está pasando y cuándo se va a solucionar”.