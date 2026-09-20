Dos ejes para Pehuen Co: ciudad jardín y villa balnearia

Por Natalia Miguel

La Sociedad de Fomento “Amigos de Pehuen Co” presentó ante autoridades municipales y legislativas locales una propuesta para ser tratada durante el proceso de actualización del Código de Zonificación.

El documento fue enviado a la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Coronel Rosales, Miriam Riat, y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Gómez, para que sea extensiva a todos los bloques participantes.

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“Es clave entender que el Código de Zonificación es la herramienta que tenemos para lograr un desarrollo urbano sustentable, que ordene el gran crecimiento constructivo y asegure la calidad de vida de los residentes y turistas”, se dijo desde la entidad social.

El Código vigente fue elaborado por la oficina técnica municipal en el año 2004, y aprobado por ordenanza N° 3059 del 10 de diciembre de 2007.

“Debía revisarse cada 5 años, pero hasta hoy nunca tuvo modificaciones”, se remarcó.

“En estos 20 años -se continuó en la nota-, la SOFO reclamó ante cada administración la actualización del código para adecuarlo a las cambiantes condiciones de urbanización, pero más allá de algunas intenciones nunca se logró una respuesta concreta”.

“Hoy, hay una nueva oportunidad y desde nuestra visión comunitaria buscamos aportar ideas a ese proceso”.

Por eso, se expuso, “elaboramos un documento en el que se proponen, de manera fundada, algunas modificaciones a lo establecido para Pehuen Co”.

En tal caso, se mencionó que se plantearon dos ejes directrices (teniendo en cuenta las ideas fundacionales) que pueden sintetizarse en Pehuen Co como villa balnearia y Pehuen Co como ciudad jardín, más jardín que ciudad”.

“Y de estos ejes, surgen tres objetivos de preservación: la playa (como recurso básico del espacio), el acuífero (como recurso vital para la salud) y el paisaje (como recurso turístico diferenciador de otros destinos costeros)”.

“Nuestra propuesta busca mantener la baja densidad poblacional y de superficie construida, limitar la modificación de relieve, mantener la permeabilidad de los suelos, limitar las alturas de edificación, y restringir las construcciones en el frente costero, entre otros aspectos”.

En síntesis, “proponemos sustentabilidad ambiental, preservación de los atributos de Pehuen Co como destino turístico y observación ycumplimiento de la legislación vigente”.

Prudencia

La propuesta fue realizada por socios de la Sociedad de Fomento con la intención de hacer un aporte al proceso de actualización del Código de Zonificación en lo referente a la localidad de Pehuen Co, desde la mirada de aquellos que la han elegido como lugar de residencia o para disfrutar de periodos de recreo o vacacionales.

"Creemos que la formulación de un Código de Zonificación debería ser el resultado de un proceso de planeamiento estratégico participativo y fundado en criterios científicos a partir de estudios de base que permitan determinar la capacidad del soporte territorial para responder a la demanda provocada por el asentamiento poblacional y poder establecer así los distintos parámetros de urbanización".

Es por ello que, para el caso de Pehuen Co, al no contar con todos los instrumentos necesarios, considerando la alta vulnerabilidad del ecosistema costero, y teniendo en cuenta la calidad ambiental que se pretende preservar, "creemos que se debe adoptar una actitud prudente a la hora de establecer indicadores urbanos, usos permitidos y demás condicionantes para cada una de las zonas que se determinen".

En el futuro, pensando en un desarrollo sustentable, "consideramos necesario encarar la realización de dichos estudios de base, que permitan ajustar los distintos parámetros a las condiciones ambientales del territorio".

No obstante, y ante la oportunidad de la actual revisión del código que está en proceso, "deseamos hacer un aporte desde nuestra visión, presentando este documento que pretende ser un material de trabajo para la discusión de los distintos aspectos relacionados con el ordenamiento urbano".

Para la preservación de los recursos y en base a los ejes directrices se proponen los siguientes objetivos generales:

- Asegurar el cumplimiento y propender a la profundización de la normativa que regula el uso para la preservación de los ambientes costeros.

- Mantener baja densidad de superficie cubierta construida.

- Mantener baja densidad poblacional.

- Limitar o prohibir actividades productivas no relacionadas con el objeto.

- Limitar o prohibir la modificación de relieve.

- Mantener la permeabilidad de los suelos y especialmente, asegurar amplias superficies de recarga en la zona de médanos.

- Propender al tratamiento de los desechos.

- Fomentar el uso de las aguas servidas tratadas para el riego.

- Limitar las alturas de construcción.

- Establecer anchos mínimos de parcela de 20 m

- Prohibir las subdivisiones de parcelas, aunque sea en propiedad horizontal.

- Penalizar fuertemente las construcciones sin permiso.

- Restringir las construcciones en la franja del frente costero.

La conformación urbana de la villa, según el partido adoptado en su diseño original, que se plantea en cuatro sectores: A, B, C y D, desarrollados en dirección este-oeste, consiste en grandes manzanas irregulares delimitadas por calles sin pavimentar, siguiendo las ondulaciones de las cadenas de médanos y con presencia de arbolado de gran desarrollo, lo que le da una característica propia en comparación con otros balnearios de la costa bonaerense, donde la urbanización se ha desarrollado sobre una morfología más llana y sin vegetación.

Los lotes son de 20 metros de frente, con superficies mínimas de 600 metros cuadrados.

La red circulatoria, de trazado irregular, se desarrolla a partir de una trama de avenidas: tres avenidas de orientación norte –sur: Ameghino, San Martín y Rosales; interconectadas por dos avenidas de este a oeste: Trolón, que materializa el límite norte de la urbanización y 9 de Julio, en la franja central. La calle Brown se ha constituido en la arteria comercial, además de ser una de las calles de acceso a la playa. La avenida costanera González Martínez, que vincula las bajadas a la playa es transitable entre San Martín y Rosales, y peatonal desde San Martín a Ameghino.