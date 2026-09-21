Se escapó un preso de la cárcel de Saavedra

Uno de los internos de la Unidad Penitenciaria Nº 19, la cárcel de Saavedra, escapó en las últimas horas. En este marco, las fuerzas de seguridad están buscándolo intensamente para volver a ponerlo tras las rejas.

El prófugo fue identificado como Miguel Moreno Ceballos

Además, se indicó que un segundo interno había tratado también de escaparse, pero fue recapturado en el predio de la unidad.

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Desde la Justicia se indicó que la Policía de la Departamental Saavedra colabora con el Servicio Penitenciario Bonaerense para encontrar a Moreno Ceballos.

Por ahora no está clara la modalidad de fuga. Solo se aclaró que el hecho ocurrió en horas de la noche.



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