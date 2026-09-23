Precaución por El Niño: la Provincia releva y proyecta obras en el Sudoeste Bonaerense

La provincia de Buenos Aires realizó un repaso de las principales obras que se vienen llevando a cabo en la zona norte de nuestra región, particularmente en el sector de las Encadenadas del Oeste, para fortalecer la prevención y la respuesta frente al riesgo hídrico, ante un escenario de alta acumulación hídrica y la presencia de extremos climáticos como El Niño.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien repasó las distintas intervenciones que el organismo bonaerense lleva a cabo en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático. Junto a representantes de los municipios que integran la Subregión C del Comité de Cuenca del río Salado, el funcionario presentó las obras, los proyectos y las medidas que se vienen llevando adelante.

En ese sentido, explicó que se viene trabajando en tres líneas: obras hidráulicas estratégicas; planes directores de desagües pluviales, y tareas de limpieza y saneamiento de cursos de agua mediante el sistema de horas máquina.

Entre las principales intervenciones, se destacó el reacondicionamiento del terraplén de defensa y la estación de bombeo de Guaminí, que incluye la reconstrucción de reservorios y estructuras de protección, movimiento de suelos, alteo de caminos y la construcción de dos vertederos de alivio para reforzar el sistema pluvial ante lluvias intensas y cortes de energía.

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Asimismo, señaló que en Adolfo Alsina finalizó la restitución del terraplén de defensa de Carhué y la limpieza del desvío del arroyo Pigüé, que comprendió la adecuación de un canal de 19 kilómetros. En Coronel Suárez, además, se encuentra en ejecución la limpieza y mejora de 24 kilómetros del arroyo Sauce Corto.

A estas obras se suman los planes directores de desagües pluviales, desarrollados con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para elaborar proyectos ejecutivos que permitan prevenir inundaciones y reducir el riesgo de anegamientos. Estos se llevan a cabo en Coronel Suárez, Salliqueló y Adolfo Alsina.

Además, el ministerio bonaerense desarrolla tareas de limpieza y saneamiento de cursos de agua mediante el sistema de horas máquina, con intervenciones finalizadas, en ejecución y previstas en General La Madrid, Saavedra, Guaminí, Adolfo Alsina y Daireaux.

También, se realizaron trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las compuertas del sistema de lagunas Encadenadas del Oeste. La región cuenta además con bombas para la extracción de excedentes hídricos, seis de las cuales se encuentran en Guaminí y tres en Adolfo Alsina, a las que se suman otras 22 bombas operativas administradas por la Dirección Provincial de Hidráulica para la atención de emergencias.

La Provincia también anunció el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico: a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico se proyectaron 11 estaciones de monitoreo automáticas para esta cuenca, entre equipos ya instalados, en proceso de instalación y proyectados. Esta región cuenta con 55 puntos de la Red Hidrométrica Provincial distribuidos en seis municipios.

De la jornada participaron intendentes y representantes de los municipios de Adolfo Alsina, Coronel Pringles, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, General La Madrid y Guaminí; CARBAP; Sociedad Rural de Guaminí; Sociedad Rural de Daireaux; productores agrícola-ganadero; cooperativas; representantes del sector turístico; e integrantes de la sociedad civil.

“Estuvimos presentando las acciones y las obras que la Provincia lleva adelante frente al cambio climático -señaló Katopodis luego del encuentro en Carhué-. Estamos poniéndole mucho esfuerzo a fortalecer y normalizar los comités de cuenca, a que es fundamental que haya una mesa que se reúna, que planifique, que discuta, que tome decisiones y que organice las prioridades”.

“Este es el camino. No hay sector privado que haga ninguno de estos estudios o de estas obras. En la Provincia elegimos planificar, invertir y estar”, concluyó el ministro de Infraestructura.



De qué se trata

La subregión C de la cuenca del río Salado está conformada por el sistema de lagunas Encadenadas del Oeste, un conjunto de cinco lagunas conectadas entre sí: Alsina, Cochicó, Del Monte, Del Venado y Epecuén, que reciben la descarga de los arroyos y cursos de agua que drenan

desde estas y constituye una región endorreica (sin salida al mar) y descendente desde el noreste hacia el sudoeste bonaerense.

El comité de esta subregión está integrado por los partidos de Adolfo Alsina, Bolívar, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Laprida, Puan, Saavedra y Salliqueló.

Las reuniones de Comité de Cuencas están conformadas por autoridades municipales constituidas y mesas técnicas en funcionamiento en 89 comunas bonaerenses.

Este encuentro se enmarca en una serie de reuniones que el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos viene realizando en diferentes municipios bonaerenses para compartir con la comunidad el

estado de obras estratégicas y generar un espacio de intercambio sobre su alcance, beneficios y plazos de ejecución.

En ese sentido, ya se realizaron encuentros sobre el avance de la obra para la refuncionalización del canal Maldonado en Bahía Blanca; el tramo V del Plan Maestro Integral del río Salado y la Estación Transformadora de Quequén en Necochea; entre otros trabajos.





Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático

El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y sus áreas y organismos dependientes, avanza con Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una iniciativa que busca dar respuesta a la coyuntura climática actual y, sobre todo, al fenómeno de El Niño, que alcanzaría una magnitud histórica en la segunda mitad de 2026 y 2027.

Por eso, desde 2025 se viene trabajando en este plan integral para anticipar riesgos, reducir daños y fortalecer la resiliencia del territorio.

La estrategia combina acciones estructurales y no estructurales que incluyen el monitoreo permanente, la coordinación institucional, la ejecución de obras de infraestructura y acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad de las ciudades, proteger la producción y fortalecer la capacidad de respuesta desde el Estado.

De esa manera, la Provincia articula obras, planificación, mantenimiento, monitoreo y coordinación con los municipios para anticipar riesgos, reducir los posibles daños, proteger las zonas urbanas y productivas y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos. (Agencia La Plata)