"Misma temperatura, mismo régimen": Susbielles reclamó al Senado que Bahía mantenga los subsidios al gas

El intendente Federico Susbielles aseguró este jueves que "los bahienses no podemos pagar el doble por el gas que ciudades con las mismas condiciones climáticas", pocos minutos después de que el Senado de la Nación iniciara la sesión en la que el oficialismo libertario intentará aprobar la quita de subsidios vigente desde 2021, en el marco de la ampliación de la Ley de Zonas Frías.

Bajo el título "No a la discriminación de Bahía Blanca", el jefe comunal remarcó a través de un video en su cuenta oficial de X que "no aceptamos que se elimine nuestro derecho a la Zona Fría mientras seguimos aportando a un fideicomiso que se utiliza para financiar beneficios en otras regiones del país. Exigimos igualdad y un criterio. Misma temperatura, mismo régimen".

"Senado de la Nación: todavía están a tiempo de no convalidar este despojo contra Bahía Blanca. Vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde", remarcó.

"Bahía Blanca es Zona Fría.", concluyó Susbielles.