Senado en vivo: el oficialismo busca aprobar la quita de subsidios en zonas frías y la reforma del BCRA

El Senado de la Nación inició la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

La Cámara alta intentará este jueves cambiar el esquema de subsidios al gas para zonas frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.

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El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires -incluyendo a Bahía Blanca y todo el sudoeste-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En reemplazo del criterio territorial, se propone una focalización por nivel de ingresos y vulnerabilidad social: los hogares que cumplan esos parámetros podrán acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que los usuarios de las provincias incorporadas en la ampliación de 2021 podrían perder o ver reducido el descuento.

Para garantizar los votos a la medida de alto impacto fiscal, el Gobierno les prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.

BCRA

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

a Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señalo que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich, adelanto su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibro, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso, Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable". (NA y TN)

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