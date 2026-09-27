González Martínez y Bordeu 2026: “Hoy sentimos que casi todos los planetas están alineados”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Tenemos una gran expectativa para la exposición. Y por dos motivos centrales: por un lado consideramos que el campo está atravesando un momento histórico en lo relativo a los valores que representa y, por el otro, el clima viene acompañando con señales muy positivas desde hace un año y medio”.

Lo dijo el Méd. Vet. Nicolás González Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca (SRBB), sobre la convocatoria que se viene para el venidero fin de semana en nuestra ciudad con la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, que la entidad realiza anualmente en su predio de Villa Bordeu.

El directivo también analizó —en diálogo con La Nueva.— el momento de recuperación del sector ganadero; el impacto del 22 % en el empleo nacional y el rol estratégico de Bahía Blanca como nexo entre el desarrollo energético y la producción agropecuaria.

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“Venimos de atravesar años no tan lejanos que resultaron sumamente complejos en materia de precios y clima, donde una vaca llegó a valer 300.000 pesos; esto es, lo mismo que costaba un rollo de pasto para mantenerla con vida. El productor la pasó mal y recién ahora está buscando reacomodar su ciclo productivo, recuperar su campo e intentar volver a invertir”, añadió.

“Por eso hoy sentimos que casi todos los planetas están alineados. Dado que el stock actual de animales resulta insuficiente para la demanda existente, los ganaderos están buscando intensamente crecer en cantidad de cabezas, mejorar los rodeos y elevar la calidad de los animales, por lo que esperamos una exposición con un marco relevante ya que, incluso, quedaron muchos expositores sin lugar por la falta de espacio en el predio”, explicó.

En la edición de 2025 ya se registrado un récord de asistencia de público.

—El número de reproductores inscriptos para las juras se ha mantenido en estos años. En tal sentido, ¿de qué manera aplican el criterio de priorizar la calidad sobre la cantidad?

—Venimos trabajando con la premisa de no saturar la muestra con un volumen excesivo de hacienda, a los fines de priorizar una menor cantidad de animales, pero cuidadosamente seleccionados y de mayor valor individual. Al analizar los resultados económicos al cierre de las ventas, queda demostrado que presentar menos cabezas se traduce en mejores cotizaciones por parte de los compradores. Además, debemos considerar que en la región existen remates de todo tipo, por lo que resulta clave cuidar el mercado y no sobrecargarlo.

—¿Qué proyecciones manejan para el remate del lunes 5?

—Las proyecciones para las ventas son altamente positivas. Anticipamos que será un remate ágil, fluido y con la participación de un gran número de compradores en la pista.

Santiago Abdo, en plena tarea.

“Contamos con el respaldo de la casa consignataria, Productores Rurales del Sud, y con la labor de Santiago Abdo como martillero, por lo que confiamos en que se tendrá un buen desempeño”.

—De cara al futuro, ¿hay proyectos sobre infraestructura en la Sociedad Rural?

—Como entidad representativa, la SRBB busca constantemente dar respuesta a las necesidades del ganadero con la idea de respaldar su crecimiento. Hacia los años venideros, nuestro objetivo es continuar expandiendo las instalaciones para destinar un mayor espacio a la muestra industrial y comercial. Queremos recibir a cada visitante de la mejor manera e incorporar de manera continua nuevos atractivos y eventos para que la familia y la comunidad disfruten de la muestra, garantizando que todo el despliegue industrial cuente con el respaldo de una masiva concurrencia.

“Está Vaca Muerta, pero también existe la vaca viva”

—¿Cómo evalúa el sector agropecuario el acompañamiento del Gobierno nacional?

—Si bien el campo mantiene su histórico reclamo por la quita de retenciones a las exportaciones, en el plano de las políticas públicas se observa que el Estado viene haciendo un aporte en la medida de sus posibilidades, con esquemas y programas ya fijados para ir reduciendo las DEX de manera progresiva hasta alcanzar una alícuota cero.

Operatoria portuaria en Ingeniero White.

“Por otra parte, Bahía Blanca posee una ubicación geográfica estratégica y única, consolidándose como el punto neurálgico para el desarrollo energético de Vaca Muerta. Y acá quiero destacar algo: existe un verdadero cambio de paradigma, en el que el gas extraído de Vaca Muerta le otorgará vida e impulso a la que nosotros denominamos ‘vaca viva’. Ese gas no solo se exporta directamente, sino que se procesa para la fabricación de insumos industriales fundamentales como, por ejemplo, fertilizantes y silobolsas. Estos productos regresan de forma directa al campo: los fertilizantes permiten incrementar sustancialmente el rendimiento de los cultivos de granos y los silobolsas facilitan su correcto almacenamiento y conservación.

“Es decir, todo esto articula un circuito productivo positivo que genera mayor industria local, desarrollo regional y un incremento en los volúmenes de exportación. Se trata de un proceso en marcha al que Bahía Blanca debe anticiparse con planificación para no ser sobrepasada por el crecimiento”.

—¿De qué forma repercutirá este proceso en el empleo y en la estructura económica de la ciudad a largo plazo?

—La ciudad debe prepararse activamente para recepcionar este crecimiento para los próximos 15 a 20 años. Las inversiones privadas de gran escala ya son una realidad palpable, como la planta proyectada por la firma Dreyfus por un monto de 400 millones de dólares, lo que evidencia una perspectiva de desarrollo pensada no a tres años, sino a un siglo hacia adelante.

“El gas extraído desde Vaca Muerta le otorgará vida e impulso a la que nosotros denominamos ‘vaca viva”, sostuvo González Martínez.

“En términos laborales, la ganadería y el agro generan en conjunto el 22 % del empleo nacional, situándose como un motor determinante de la economía. Todo recurso que ingresa al sector agropecuario se vuelca e inyecta de manera inmediata en la ciudad y la región mediante la generación de puestos de trabajo, contratación de servicios, demanda de alquileres, consumo comercial y educación. Esto representa una oportunidad histórica para todos los bahienses, por lo que resulta indispensable avanzar en la capacitación de la fuerza laboral local para cubrir las exigentes demandas de empleo que se van a generar”.

Los detalles de la muestra

—La exposición comercial contará con más de 220 expositores distribuidores en siete sectores, dos pabellones cubiertos, áreas al aire libre (comercial e industrial) y tres parques de comidas, incluyendo sectores cerveceros. Nota: la alta demanda dejó a 197 expositores en lista de espera por falta de espacio disponible.

—La muestra abrirá sus puertas este jueves 1 con la recepción del primer animal, en tanto que el viernes 2 y sábado 3 se concretarán las juras de clasificación de todos los reproductores. El domingo 4, desde las 15, se realizará la inauguración oficial, con la presencia de más autoridades, como el intendente Federico Susbielles y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. También se realizará el desfile de los grandes campeones. Finalmente, el lunes 5, desde las 9, se prevé el comienzo de la venta de reproductores en el ring principal de Bordeu.

El intendente Federico Susbielles y el recientemente reelegido Nicolás Pino al frente de la SRA volverán a encontrarse en la tribuna de Bordeu.

En cuanto a la comercialización, en vacunos se prevé un plazo de pago hasta el 15 de enero (aproximadamente 100 días libres) y flete gratuito de hasta 300 kilómetros y en ovinos plazo de pago a 60 días, todo con el respaldo bancario con tarjetas de crédito de los bancos Nación, Provincia, Credicoop, Galicia y La Pampa.

Entre el programa de entretenimientos se destacan, en espectáculos, la actuación del grupo folklórico Kumara, que se presentará tras la tradicional prueba de tambores. Y en cuanto a lo educativo habrá una granja temática y se incorporará el tráiler interactivo Larti Innova (cedido por la empresa Lartirigoyen), enfocado en acercar los procesos agropecuarios a niños y estudiantes que visiten la muestra.

El grupo folklórico Kumara se presentará el domingo 4, luego de la tradicional prueba de tambores.

Entre las cuestiones operativas para los visitantes se puede citar:

—Entradas: el costo del ticket para ingresar al predio es de 10.000 pesos para el sábado o el domingo, en tanto que el resto de los días al acceso es libre y gratuito, así como para todo el fin de semana en el caso de jubilados y menores de 12 años.

—Conectividad: se dispondrán antenas de la red Starlink en cada punto de acceso para garantizar el servicio de internet.

—Servicios financieros: el Banco Provincia instalará un cajero automático móvil con recarga continua de dinero durante los días del evento.

—Accesibilidad: frente a las complicaciones en Paso Urbano (RN 33), la municipalidad de Bahía Blanca realizará trabajos de acondicionamiento previos al evento para facilitar el tránsito.