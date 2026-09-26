Informe de la UBA: ocho de diez sectores en crecimiento tienen resultados laborales negativos

Entre los diez sectores que más se desarrollaron durante la era del presidente Javier Milei, ocho perdieron empleos, según surge de un estudio de la UBA.

La industria manufacturera, con una caída acumulada del 8% desde el inicio de la gestión, perdió más de 80.000 puestos registrados desde noviembre de 2023, dieciocho meses consecutivos de caídas, y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado.

El comercio, con una contracción de actividad del 4%, redujo su dotación 1,9% interanual.

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Hasta ahora, el problema es que el crecimiento de las actividades más dinámicas no alcanza a compensar la debilidad de aquellas que concentran una mayor proporción del empleo.

El agro, la minería y algunas ramas vinculadas a servicios financieros muestran un desempeño relativamente favorable, pero su capacidad de generación directa de puestos de trabajo es limitada.

Al mismo tiempo, industria, comercio y construcción continúan mostrando dificultades y concentran buena parte de la pérdida de empleo registrado.

En el agregado, el empleo privado registrado cayó 1,5% interanual en marzo de 2026 (unos 96.700 puestos) y acumula 329.667 asalariados registrados menos desde noviembre de 2023, mientras el EMAE creció 5,6% en el mismo período.

Las ramas que más mano de obra ocupan, industria, comercio y construcción, son las que más empleo están perdiendo en esta gestión.

El Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destaca en su último informe cómo los sectores más beneficiados por el actual modelo económico son, paradójicamente, quienes menor cantidad de trabajo registrado generan.

La explotación minera (rama de mayor expansión relativa) perdió 5.200 empleos registrados en el último año.

El agro, por su parte, con una recuperación acumulada del 40%, sumó apenas 1.700 puestos interanuales y sigue representando solo el 5,2% del empleo privado registrado.

En conjunto, ambas actividades perdieron un saldo neto de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses pese al repunte de su actividad.

Entre los rubros con mayor crecimiento acumulado se destacan el agro (+40%), impulsado por la recuperación tras la sequía de 2023, la intermediación financiera (+19%) y minas y canteras (+16%), favorecidos por la estabilización macroeconómica y el crecimiento de actividades exportadoras.

Asimismo, hoteles y restaurantes registran una evolución positiva (+13%) asociada a la recuperación del turismo y de algunos segmentos de servicios.

Por el contrario, la industria manufacturera continúa mostrando dificultades (-8%), afectada por la debilidad de la demanda interna y cambios en la estructura de costos. El comercio también se encuentra entre los sectores más afectados (-4%), reflejando la debilidad del consumo privado.

En conjunto, el mayor dinamismo se concentra en sectores exportadores y vinculados a recursos naturales, mientras las ramas ligadas al mercado interno siguen rezagadas. Esta divergencia persiste aun cuando la actividad agregada pierde impulso en 2026. (N/A)