Primavera 2026: dónde va el consumo y cuánto aumentaron los costos frente a 2025

Con la llegada de la primavera, el consumo de los argentinos se reconfigura y ganan terreno el bienestar personal, las salidas al aire libre y las estrategias comerciales para reactivar el mercado, que buscan ganarle a los aumentos.

En un contexto donde las ventas minoristas se encuentran en retroceso, los rubros estacionales buscan dinamizar la actividad mediante promociones, descuentos especiales y planes de financiamiento, según detalló un informe de la consultora Focus Market.

El director de la entidad, Damián Di Pace, señaló que el objetivo del sector es “atraer a un consumidor que cuida más sus gastos, pero que también busca aprovechar el cambio de estación para renovar hábitos y experiencias” y señaló que “estas estrategias comerciales reflejan la necesidad del sector de sostener el movimiento en un contexto de consumo debilitado”.

Las salidas gastronómicas representan uno de los gastos habituales más impulsados por las temperaturas agradables:

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Cerveza artesanal: la pinta registra un valor promedio de $7.000 en horario normal y $5.900 en Happy Hour, acumulando un incremento interanual del 17%.



Combos en bares: el combo de hamburguesa con papas y una pinta se ubica en $24.900 (+25% interanual), mientras que la opción de papas fritas con dos pintas alcanza los $24.500 (+20% interanual).



Helados: registran un aumento interanual promedio del 35%. El kilo oscila entre $18.000 y $32.000, el cuarto kilo se posiciona entre $6.500 y $12.000, y los postres helados de 8 porciones cotizan en $12.400 (almendrado) y $17.000 (bombón escocés).



El bienestar físico y la actividad física también ganan terreno dentro del presupuesto familiar. La cuota del gimnasio refleja un incremento promedio del 50% interanual en establecimientos de barrio y cadenas. En cuanto a la indumentaria deportiva, un conjunto básico unisex de primera marca (zapatillas de running a $197.000, calza o short a $82.500 y remera a $50.000) suma $329.500, registrando un alza del 15% frente a 2025.

Además, el informe señaló que la actividad física se consolida como una nueva forma de socialización. El 59% de los encuestados prefiere conocer gente a través del deporte, en contraste con solo un 14% que opta por los bares con ese propósito. La incorporación de mujeres a clubes deportivos creció un 89%, mientras que la participación en clubes de running subió un 59%.

El turismo se posiciona entre los gastos ocasionales más esperados de la estación. Para viajar entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026, los valores para dos personas en hoteles 3 estrellas con desayuno en tres destinos demandados son:

Villa General Belgrano (Córdoba): $712.973 en micro (+44% interanual) y $1.160.217 en avión (+27% interanual).



San Rafael (Mendoza): $730.549 en micro (+17% interanual) y $1.071.454 en avión (+2% interanual).



Cataratas del Iguazú (Misiones): $879.555 en micro (+47% interanual) y $1.388.389 en avión (+21% interanual).

Desconexión digital para priorizar el aire libre

Al consultar sobre qué actividades reducirían para pasar más tiempo al aire libre durante la primavera, el reporte reflejó que los argentinos manifestaron las siguientes prioridades: