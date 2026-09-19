Librerías en rojo: piden declarar la emergencia tras una caída del 41,5% de la facturación

Las librerías argentinas tuvieron una noticia que representó un alivio en los últimos meses, cuando el Gobierno dio marcha atrás con la propuesta del Ministerio de Desregulación que pretendía eliminar la que se conocía como "Ley del Libro", que fija precios de ventas al público. Sin embargo, advierten que necesitan una norma de estímulo por la drástica caída de la actividad.

Así lo advirtió la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), que señaló que existe una situación de emergencia "ante la grave situación que atraviesan las librerías independientes de todo el país".

"Esta situación se produce, además, en un contexto de deterioro de los índices de lectura y comprensión lectora. Preservar las librerías es también preservar el acceso al libro y a la lectura en cada ciudad y pueblo del país", plantearon en un comunicado.

Según una encuesta que realizaron a 1.200 comercios de estas características en todo el país, las ventas cayeron un 41,5% mientras que los costos operativos aumentaron un 31,1% en términos reales, en comparación con el 2023. Si se considera la comercialización de libros exclusivamente con criterios cuantitativos, la cantidad se redujo en un 25%.

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Así fue que solicitaron "a los gobiernos nacional, provinciales y municipales medidas urgentes para sostener la red de librerías independientes de la Argentina".

Entre las medidas solicitadas, el sector librero reclama la devolución del crédito fiscal de IVA y solicitan líneas de financiamiento con tasas blandas para poder refinanciar la situación de endeudamiento que atraviesan -de manera generalizada- las pymes nacionales.

Asimismo, piden crear una tarifa federal reducida para el envío de paquetes, que posibilite la circulación de editoriales provinciales y la paridad con las plataformas de ecommerce.

Luego de conocido el informe de la FALPA, la Fundación El Libro lanzó un comunicado en donde "manifestamos nuestra profunda preocupación y expresamos nuestro total respaldo a la declaración de Emergencia Librera". (Ámbito)