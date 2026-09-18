El riesgo país cerró la semana con su máximo del último mes

Los bonos argentinos en dólares registraron una caída promedio del 0,7% este viernes, mientras que el riesgo país se ubicó por encima de los 520 puntos, su valor más alto en un mes.

Estos resultados se dieron en un contexto global atravesado por la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de elevar las tasas de interés.

Como consecuencia directa del descenso en las cotizaciones de la deuda, el riesgo país elaborado por JP Morgan sumó 9 unidades en la jornada y se posicionó en torno a los 524 puntos. De esta forma, en el cierre de la semana, el indicador alcanzó su nivel más alto desde el 20 de agosto.

El escenario adverso repercutió de forma más pronunciada en el segmento accionario, donde los papeles de empresas argentinas en Wall Street sufrieron bajas de hasta el 7%, lideradas por Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Supervielle (-4,3%).

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En la plaza financiera local, el índice S&P Merval descendió un 1,3% en pesos y un 0,9% en dólares, finalizando en 3.021.925,96 puntos o u$s1.904. Dentro del panel de acciones locales, las principales bajas correspondieron a IRSA (-3,1%), Supervielle (-3%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%), en tanto que Transener (1,6%), YPF (0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (0,2%) mostraron leves avances.

A diferencia de los activos financieros, el tipo de cambio cotizó sin sobresaltos y logró amortiguar el fortalecimiento del dólar a nivel global. El dólar mayorista cerró a $1514,50 con un incremento de seis pesos en las últimas cinco ruedas, mientras que la cotización minorista en el Banco Nación terminó en $1535. (C5N)