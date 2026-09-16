La Reserva Federal de EE.UU. subió la tasa de interés por primera vez en 38 meses: el impacto en la Argentina

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos finalizó su reunión de dos días y definió aplicar una suba en las tasas de interés. La decisión marca el rumbo de la política monetaria de ese país y del mundo, en un contexto signado por la creciente incertidumbre geopolítica y la revolución de la inteligencia artificial.

Tal como anticipaba el mercado, la Fed aplicó una suba de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés. Así, pasó de los 3,5%-3,75% a los 3,75%-4%.

Kevin Warsh, el nuevo titular de la Fed que fue nominado por Donald Trump, lejos de bajar el interés como pretendía el mandatario estadounidense, convalidó la primera suba desde julio de 2023.

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La suba del petróleo siguió alimentando las preocupaciones inflacionarias, por lo que el aumento de los rendimientos estaba previsto.

“La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha mostrado resiliencia. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta. El aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado. La inflación se mantiene elevada”, indicó el breve comunicado de la Fed.

El impacto sobre la Argentina

Aun antes de confirmarse una suba de la tasa por parte de la Fed, los bonos de Estados Unidos empezaron a operarse en un nivel más alto de rendimientos. Los títulos a 10 años superaron el 5% por primera vez desde 2023, en la previa de la decisión del organismo monetario estadounidense.

Esto tiene implicancias directas sobre las variables financieras argentinas, ya que lleva a una suba del riesgo país y un desarme de posiciones en títulos de países emergentes.

El indicador que elabora JP Morgan, precisamente, mide la diferencia entre los rendimientos de Estados Unidos y los del resto de los países. En los primeros dos días de la semana, subió unos 20 escalones y volvió a superar los 500 puntos.

En un contexto de mayor volatilidad y riesgo país en alza, el Gobierno difícilmente pueda salir a refinanciar sus vencimientos en el mercado de deuda internacional. Por lo tanto, el equipo económico tendrá que seguir esperando una ventana de oportunidad para darle una solución de mercado a los compromisos de 2027. (TN)