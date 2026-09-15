Sturzenegger cuestionó a la Cámara de la Construcción y la acusó de “regalar la plata” a la UOCRA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cargó contra la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la acusó de "regalar plata" a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el gremio de ese sector.

Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco del evento de la celebración del Día de la Exportación, donde previamente había hablado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, Sturzenegger lanzó una crítica contra la Cámara de la Construcción, a la cual acusó de "regalar plata" mediante los acuerdos salariales realizados con la UOCRA.

"Tenemos a la construcción que está por debajo de donde la recibimos. Habría que preguntarle a CAMARCO por qué firma convenios donde le regala plata a la UOCRA, siendo que el costo de la construcción está tan caro", sostuvo el ministro.

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Las declaraciones se dan en un contexto en el que la construcción viene quedando rezagada por las políticas de carácter económico adoptadas por el Gobierno. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó una caída pronunciada del 4,5% en julio.

“En realidad no seguimos cayendo, no crecemos. Estamos estabilizados”, dijo el titular de la cámara, Gustavo Weiss. El empresario sostuvo que el sector perdió más de 120.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

En otra parte de su discurso, Sturzenegger defendió el crecimiento que registraron las empresas del sector energético.

"Hay una idea que se escucha, que es que están creciendo las empresas que no crean empleo. Dicen que la energía no crea empleo", planteó el funcionario, aludiendo a las críticas de quienes sostienen que el sector no genera puestos de trabajo. (con información de NA)