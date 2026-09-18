Profertil vivió el mejor agosto de su historia en producción de urea

Con un total de más de 120.700 toneladas de urea granulada, la planta de producción de Profertil en Ingeniero White alcanzó en agosto el mayor volumen de producción registrado para ese mes en sus 25 años de historia.

Profertil produce anualmente más de 1.300.000 toneladas del principal fertilizante nitrogenado. Es un producto esencial para la producción de trigo, maíz y cebada, entre otros. El nitrógeno aporta la capacidad de generar cultivos con más biomasa, lo que se traduce luego en granos más llenos, nutritivos y de mejor calidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La producción local de fertilizantes es estratégica para el país. Profertil es la única productora de urea granulada de la Argentina y su producción permite cubrir aproximadamente la mitad de los requerimientos nacionales de fertilizantes nitrogenados. Con el proyecto de ampliación cada vez más cerca de ser una realidad, en pocos años más es esperable que Profertil pueda cubrir el 100% de la demanda interna e, incluso, contar con saldo exportable para mercados de suma importancia, como Brasil y otros países latinoamericanos. Esto es especialmente relevante en un contexto global con conflictos que pueden comprometer la disponibilidad de estos insumos.

El récord que alcanzó Profertil en agosto es el resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, en 2025 la empresa había transitado la parada de planta más relevante de su historia, por lo que las instalaciones están hoy en condiciones óptimas de mantenimiento y operación. Por otro lado, el equipo de trabajo lleva más de 25 años de trayectoria y aprendizaje aplicados a la producción de urea.

De cara a la campaña de maíz, Profertil renueva su compromiso con el objetivo de acompañar a productores y distribuidores con producto y asesoramiento agronómico, promoviendo las mejores prácticas de manejo para favorecer una utilización adecuada de los fertilizantes.

De esta manera, la compañía continúa trabajando para contribuir a una producción de alimentos cada vez más eficiente y sostenible y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad local de un insumo clave para la agricultura argentina.