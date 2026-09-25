La venta de combustibles volvió a caer en agosto

El pasado mes de agosto fue el séptimo consecutivo de este año que registró una caída interanual de la venta de combustibles al público, según un informe privado.

En total se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a 1.420.350 del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,19 por ciento. En tanto, la contracción se moderó respecto de julio, cuya caída fue del 5,53 por ciento.

Asimismo, y en relación con el mes anterior, la demanda aumentó 0,57 por ciento, con una comparación entre dos períodos de igual duración, ya que tanto julio como agosto tienen 31 días.

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La empresa con mayor volumen de ventas fue la estatal YPF, con 55,1 por ciento; seguida por Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor.

Según el informe elaborado por Surtidores, la nafta Premium acumuló su cuarto mes consecutivo en baja, con una disminución interanual del 2,16 por ciento, mientras que el gasoil G3 volvió a crecer y fue el único segmento que superó los volúmenes de agosto de 2025, con un incremento del 2,75.

Por su parte, el gasoil G2 retrocedió 3,02 por ciento, mientras que la nafta Súper presentó la mayor caída, con una baja del 3,66. (N/A)