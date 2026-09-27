Prevención de incendios rurales: Susbielles puso de relieve la articulación entre las instituciones

Federico Susbielles, en la presentación de la reunión. Aparecen Loggiacco (izq.), Martín Pacheco, Matías Italiano y Braian Robert (AGA). / Fotos: Prensa MBB y Prensa AGA

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“La reunión permitió consolidar una mesa de trabajo con planificación especial para generar mayor tranquilidad, tanto a los sectores productivos como a la comunidad de Bahía Blanca”.

La declaración corresponde a Federico E. Susbielles, jefe comunal bahiense, tras encabezar la convocatoria realizada desde Comisión Local de Prevención y Control de Incendios Rurales en el salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal, que contó con la presencia de representantes de gremiales rurales, bomberos, universidades, organismos y empresas prestatarias.

“Bahía Blanca se caracteriza por haber atravesado dos procesos de catástrofe en la ciudad y por trabajar de manera profunda en la gestión del riesgo bajo nuevos protocolos de actuación. En ese marco, existe una línea específica orientada a la prevención y al control de los incendios forestales”, agregó.

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—¿Quiénes participaron de la mesa y qué sectores estuvieron representados?

—Fue una reunión promovida desde nuestra Agencia de Producción, por intermedio de Matías Italiano, y por el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, Braian Robert. Se contó con la presencia de las gremiales rurales, como Coninagro, y de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, miembros de todos los cuerpos de bomberos del distrito, del INTA y de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, participaron prestatarias ferroviarias como Ferroexpreso Pampeano, la guardia de Defensa Civil municipal y todas las áreas de Producción y Ambientales. Incluso, estamos con contactos en curso con Ferrosur.

—¿De qué manera incide el contexto de cambio climático en las acciones preventivas?

—Estamos trabajando en un mapa de situación y en un esquema preventivo adaptado al cambio climático global.

“Este contexto genera mayores lluvias, como las que viene teniendo la ciudad, lo que acelera el crecimiento de las pasturas. Luego, al combinarse con momentos de intenso calor o fuerte impacto solar, se aumenta el riesgo. Por eso es clave coordinar lo que debe hacer la producción, las tareas aledañas a las vías férreas, el adecuado equipamiento de bomberos y los canales de comunicación”.

—¿Qué características tendrá el plan de trabajo a futuro?

—Se diseñó un programa con una serie de acciones que se irán ejecutando y articulando de manera progresiva, ya que hoy la ciudad cuenta con previsibilidad y una mecánica de trabajo que genera mejores condiciones. Esta mesa va a continuar reuniéndose de manera permanente para dar seguimiento a cada línea de acción.

—¿Cuál es el balance respecto al compromiso institucional de la ciudad sobre este tema puntual?

—Me da mucha tranquilidad ver a Bahía Blanca y a sus instituciones activas y comprometidas. La ciudad posee liderazgos fuertes y el protagonismo que están teniendo a través de la gestión municipal es fundamental para elevar la calidad de la gestión pública.

Las representaciones

De la reunión de la Comisión Local de Prevención y Control de Incendios Rurales realizada en la comuna participaron —además del intendente Susbielles— Braian Robert y Juan Vitale, presidente y miembro de la comisión directiva de la AGA, respectivamente, así como el gerente y representante de Fubarosa, Santiago Alvarez.

También estuvieron Juan Floresta, por Coninagro; Gerónimo De Leo, por el INTA; Vicky Appathie, por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial; Nicolás González Martínez, titular de la Sociedad Rural de Bahía Blanca; Eugenia Gurrea, de Ferro Expreso Pampeano SA; César Chandía, de los Bomberos Voluntarios de Cabildo; Walter Cuñe, jefe del Cuartel Central de Bomberos; Norberto Colacce, de los Bomberos Voluntarios de Ingeniero White; José Alvarez, de los Bomberos Voluntarios de General Cerri y Alberto Pino, de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, por la comuna también estuvieron Emiliano Loggiacco, subsecretario de Ambiente; Luis Alberto (Luli) Calderaro, jefe de Gabinete; Matías Italiano, director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo; Mario Tejeda, del Centro de Comunicaciones y Martín Pacheco, secretario de Seguridad, así como Leandro Aiello y Ernesto Stangen, coordinadores del sector agropecuario.

Finalmente, también participaron Gerónimo Arias, Giuliano Conte y Horacio Varela, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Sebastián Sepúlveda y Gabriela Bohn, director e instructora de Defensa Civil, respectivamente.

Hubo algunas entidades u organismos, como es el caso del distrito XIX de Vialidad Nacional, con sede en la ciudad, que no envió representantes a la convocatoria impulsada desde el municipio y la AGA.

“Ante la perspectiva de condiciones meteorológicas que favorecerán el incremento de vegetación seca en los campos de la región, la prevención de siniestros rurales requiere una planificación anticipada”, dijo Juan Vitale, en representación de la AGA.

“El panorama para los próximos meses exige extremar las precauciones, ya que es un año donde las condiciones climáticas van a ser favorables para que haya más materia seca y por ahí se puede producir algún incendio”, añadió.

Por otro lado, Vitale instó a que los productores no hagan un contrafuego solo a fin de año, sino que lo vayan previendo con tiempo, recomendando realizar hasta dos pasadas debido al volumen de pasto acumulado durante esta primavera.

Siguiendo el mismo hilo, el directivo de la AGA aconsejó verificar el estado de los equipos de combate para que se encuentren operativos en caso de emergencia, solicitando a los dueños de los campos “tener los accesos y las tranqueras a disposición de los bomberos en el caso de que lo requieran”.