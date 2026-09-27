Familia y empresa: cómo ordenar los vínculos para asegurar la continuidad

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La convivencia entre los vínculos familiares y las decisiones empresariales puede convertirse en uno de los principales desafíos para quienes conducen una empresa de familia. Definir roles, establecer mecanismos de gobierno, anticipar conflictos y ordenar los procesos de sucesión son algunas de las cuestiones que, con frecuencia, exceden la gestión cotidiana de un negocio.

Con el objetivo de aportar herramientas para abordar esas situaciones, la Cátedra Libre de Empresas de Familia de la Universidad Nacional del Sur (UNS), junto con el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), llevará adelante una nueva edición del Programa Universitario en Empresas de Familia (PUEF).

La propuesta se desarrollará de manera presencial en el Campus de la UNS los días 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre, de 10 a 13, y está dirigida tanto a integrantes de empresas familiares como a profesionales y personas interesadas en conocer las particularidades de este tipo de organizaciones. No es requisito contar con estudios universitarios previos.

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El programa tendrá tres encuentros y propone una mirada interdisciplinaria sobre una realidad en la que se cruzan permanentemente familia, propiedad y empresa.

El primer encuentro estará a cargo de la licenciada Silvia Batista, cofundadora de la Cátedra Libre de Empresas de Familia, directora de la sede regional Bahía Blanca del IADEF y especialista en la temática. Su exposición estará centrada en los subsistemas y ámbitos de gobierno de la Empresa de Familia, con el propósito de analizar cómo se articulan las distintas dimensiones que intervienen en su funcionamiento.

El segundo encuentro será dictado por el doctor Diego Duprat, también cofundador de la Cátedra Libre de Empresas de Familia. En este caso, el eje estará puesto en los aspectos jurídicos de la Empresa de Familia y el Protocolo Familiar, entendido como una herramienta para establecer acuerdos y acompañar los procesos de continuidad.

Finalmente, el licenciado Damián Salloum, docente de la UNS y graduado en Economía, abordará la gestión y la información para la toma de decisiones, incorporando herramientas relacionadas con la profesionalización de las empresas.

Más allá de la gestión

Uno de los principales desafíos de las empresas familiares radica precisamente en que las decisiones empresariales no siempre pueden analizarse de manera independiente de los vínculos personales que existen dentro de la organización.

Una misma persona puede ocupar simultáneamente el lugar de integrante de una familia, propietario y trabajador o directivo de la empresa. Esa superposición de roles puede generar situaciones particulares que requieren mecanismos específicos para ordenar responsabilidades y facilitar la toma de decisiones.

En ese marco, el PUEF propone trabajar sobre las diferentes dimensiones que intervienen en la vida de estas organizaciones, desde el gobierno y la propiedad hasta las cuestiones jurídicas y económicas.

El objetivo es que empresarios familiares, integrantes de nuevas generaciones y profesionales puedan incorporar herramientas que contribuyan a ordenar los vínculos, prevenir conflictos y acompañar los procesos de profesionalización y continuidad.

Con trayectoria

La iniciativa tiene como antecedente el trabajo desarrollado desde la Cátedra Libre de Empresas de Familia de la Universidad Nacional del Sur, creada en 2017 por Silvia Batista y Diego Duprat, en articulación con el Instituto Argentino de la Empresa Familiar.

La nueva edición del Programa Universitario en Empresas de Familia será la continuidad de un espacio que ya cuenta con seis ediciones anteriores y que busca generar instancias de capacitación y reflexión sobre las características particulares de este tipo de organizaciones.

En las empresas familiares, la continuidad del proyecto empresarial suele estar estrechamente vinculada con la capacidad de las distintas generaciones para establecer acuerdos, definir responsabilidades y construir mecanismos que permitan separar —cuando sea necesario— las cuestiones propias de la familia de aquellas relacionadas con la gestión.

Por eso, la propuesta apunta no solamente a quienes actualmente conducen una empresa, sino también a quienes forman parte de las nuevas generaciones y comienzan a involucrarse en su futuro, además de profesionales que asesoran o trabajan con este tipo de organizaciones.

El recorrido previsto para esta edición integrará así familia, propiedad, gobierno, derecho y gestión, con una perspectiva que entiende que la continuidad de una empresa familiar no depende únicamente de sus resultados económicos, sino también de la manera en que logra organizar sus vínculos y preparar sus procesos de transición.

Datos

--El Programa Universitario en Empresas de Familia (PUEF) se realizará de manera presencial en el Campus de la Universidad Nacional del Sur, los días 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre, de 10 a 13.

--Para obtener información e inscribirse se puede escribir a catedraempresafamiliaruns@gmail.com o comunicarse por WhatsApp al +54 9 2915 75-0008.

