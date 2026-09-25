Patagones: una muestra propuso memoria, arte y miradas de la comarca 

El Museo Histórico Regional Emma Nozzi expuso, en la “Sala Alberto de Paula”, “Memoria, Arte y miradas de nuestra comarca”, una muestra de artes visuales de las artistas Mariela Martínez y Mónica Mendióroz.

Pinturas, esculturas y relieves se encontraron en esta propuesta que unió arte, memoria, naturaleza e identidad, para acercarnos a la comarca desde nuevas miradas.

La exposición recorrió dos grandes universos. Por un lado, recupera historias y protagonistas de la comunidad afrodescendiente de Carmen de Patagones durante el siglo XIX, con especial atención a las mujeres africanas y a sus huellas en nuestra historia.

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Por otro, las series "Fuerzas del mar” y “Presencia” nos acercan a la fauna, la flora y los paisajes que forman parte de nuestro entorno cotidiano.

Dos artistas, dos recorridos y una mirada compartida sobre aquello que muchas veces tenemos delante de los ojos y, en el apuro de todos los días, dejamos de mirar.“Quisimos invitar a hacer una pausa, observar y conectar con la naturaleza y la historia que nos rodean”, expresaron las artistas.

La muestra propuso justamente eso, detenerse un momento, mirar con atención y volver a descubrir nuestra comarca. (agencia Patagones)