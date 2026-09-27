Tenía prisión domiciliaria y golpeó a su pareja con una silla: fue capturado

Un hombre de 28 años que se encontraba con prisión domiciliaria fue aprehendido luego de que golpeara con una silla a su pareja, provocándole lesiones leves.

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en Charcas Bis al 1.400.

En ese lugar, luego de un llamado al teléfono de emergencias 911, la Policía capturó a Guillermo García, quien momentos antes había golpeado con una silla a su pareja, una mujer de 19 años, provocándole una contusión y un hematoma en el ojo izquierdo.

García se encuentra con prisión domiciliaria por un robo, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6.