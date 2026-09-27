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Tenía prisión domiciliaria y golpeó a su pareja con una silla: fue capturado

La agresión ocurrió en la tarde del domingo.

Un hombre de 28 años que se encontraba con prisión domiciliaria fue aprehendido luego de que golpeara con una silla a su pareja, provocándole lesiones leves.

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en Charcas Bis al 1.400.

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En ese lugar, luego de un llamado al teléfono de emergencias 911, la Policía capturó a Guillermo García, quien momentos antes había golpeado con una silla a su pareja, una mujer de 19 años, provocándole una contusión y un hematoma en el ojo izquierdo.

García se encuentra con prisión domiciliaria por un robo, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6.

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