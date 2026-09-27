Robaron en un local del centro, los identificaron por las cámaras y terminaron aprehendidos

Dos hombres fueron aprehendidos por personal del GTO de la Comisaría Segunda, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un local comercial del centro de Bahía Blanca.

Se trata de Nicolás Valentín Heredia, de 26 años, y Gastón Ezequiel Figueroa, de 36, ambos oriundos de la provincia de Córdoba.

La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido el 26 de septiembre, alrededor de las 4:16, en el comercio “Charo”, ubicado en Sarmiento al 825.

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Según se informó, autores ignorados violentaron el acceso al local y sustrajeron una notebook, un teléfono celular y dinero en efectivo.

A partir del análisis de imágenes de cámaras del CeUM y de particulares, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores.

Las aprehensiones se concretaron alrededor de las 18, y ambos quedaron a disposición de la UFIJ N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.