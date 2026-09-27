Intento de robo: dos hombres fueron aprehendidos en una concesionaria

Dos hombres fueron aprehendidos durante la noche del sábado, luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar por la fuerza a una concesionaria ubicada en pleno macrocentro de Bahía Blanca.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:50, en San Martín al 650, cuando personal de la Policía Local (UPPL), tras una advertencia del CeUM, interceptó a Maximiliano Manuel Casiano, de 41 años, y Juan Ariel Brizuela, de 25.

Según se informó, ambos habrían intentado forzar la puerta de acceso de Longstaff Automóviles, utilizando guantes y un destornillador, elementos que fueron secuestrados preventivamente.

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Además, se constató que Casiano registraba un pedido de comparendo compulsivo, con alta del 12 de febrero de 2025, en una causa por encubrimiento.

Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.