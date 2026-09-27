Intento de robo: dos hombres fueron aprehendidos en una concesionaria
Los sorprendieron cuando intentaban forzar la puerta de acceso de un local ubicado en San Martín al 650.
Dos hombres fueron aprehendidos durante la noche del sábado, luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar por la fuerza a una concesionaria ubicada en pleno macrocentro de Bahía Blanca.
El procedimiento se realizó alrededor de las 22:50, en San Martín al 650, cuando personal de la Policía Local (UPPL), tras una advertencia del CeUM, interceptó a Maximiliano Manuel Casiano, de 41 años, y Juan Ariel Brizuela, de 25.
Según se informó, ambos habrían intentado forzar la puerta de acceso de Longstaff Automóviles, utilizando guantes y un destornillador, elementos que fueron secuestrados preventivamente.
Además, se constató que Casiano registraba un pedido de comparendo compulsivo, con alta del 12 de febrero de 2025, en una causa por encubrimiento.
Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.