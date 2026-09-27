Participó del asalto a una pareja de jubilados y continuará en la cárcel

Deberá permanecer en prisión una mujer que cuidaba a dos adultos mayores y que fue condenada por brindarle asistencia a dos ladrones que los asaltaron.

La Justicia bahiense resolvió rechazar un pedido de libertad asistida por agotamiento de pena que solicitó tiempo atrás Cristina del Carmen Henríquez.

La Sala II de la Cámara Penal local desestimó el planteo del defensor particular Maximiliano De Mira y ratificó la decisión en primera instancia del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

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El fallo fue dictado por los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez

Henríquez se encuentra detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul y la sanción que cumple finalizará el 10 de abril del año que viene.

Los camaristas sostuvieron que si bien la mujer está en condiciones temporales de acceder al beneficio, no se presentan los requerimientos de las normas de ejecución penal.

Destacaron que el informe positivo de las autoridades carcelarias es una exigencia para conceder una petición de estas características, aunque “puede ser dejado de lado” a partir de la opinión del Departamento Técnico Criminológico.

“No es posible omitir el análisis y la valoración de la opinión vertida por los profesionales y demás funcionarios a cargo de las distintas áreas del establecimiento carcelario en la cual la penada ha permanecido privada de su libertad”, consideraron.

Agregaron que “con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y la conducta del sujeto, no alcanza para formar el juicio de valor acerca de si se ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio”.

No lo admite

En este caso, los camaristas consideraron que el consejo de conceder el beneficio a la detenida no encuentra sustento en otras constancias de su legajo.

Señalaron que el informe psicológico mencionó “reservas de tenor cautelar” que no fueron tomadas en cuenta.

El profesional que la evaluó refirió que en el hecho por el que fue sentenciada la mujer actuó junto a una expareja, por lo que en la entrevista esgrimió “argumentos exculpatorios, tendiendo a ubicar y proyectar en el otro la responsabilidad”.

Agregó que Henríquez no logra “problematizar aspectos de sus conductas transgresoras”.

Destacó que la evaluación se produjo en un contexto de encierro, por lo que la conducta demostrada dentro del establecimiento penitenciario “se haga extensiva en un medio social amplio”.

También aconsejó la continuidad de la atención psicológica para actuar “como sostén y acompañamiento para procesar aspectos subjetivos de relevancia”.

Incluso, los propios directivos de la cárcel de Azul habían aconsejado, en caso de que se le otorgara la libertad asistida, que sea acompañada por personal del Patronato de Liberados y que se le coloque un dispositivo electrónico (tobillera).

Mencionaron además que esas reservas “adquieren especial trascendencia si se tiene en consideración que ha sido condenada como coautora del delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada y por su comisión en poblado y en banda”.

Por todo ello, los jueces de la Sala II consideraron que Henríquez “no ha logrado en su lugar de encierro internalizar lo reprochable de su accionar” y que “no están dados los requisitos para que pueda acceder al beneficio solicitado”.

La pena

El 27 de marzo de 2023, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 le impuso a la mujer una condena a 5 años de cárcel. En tanto, Jonatan Leandro Contreras Moncada recibió una pena de 7 y medio.

El fallo fue apelado y el Tribunal de Casación redujo la sentencia de la imputada a 4 años y 9 meses.

Según la investigación, el 18 de diciembre de 2017, los acusados y un cómplice que no pudo ser detenido llegaron a una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Corrientes.

Henríquez trabajaba en el lugar como cuidadora de las víctimas y facilitó el ingreso de los otros dos sujetos. Finalmente los delincuentes escaparon con unos 7 mil pesos en efectivo.