Condenado a 4 años de cárcel por vender drogas en el macrocentro

Un sujeto acusado de comercializar drogas en la zona del macrocentro fue condenado a cuatro años de prisión.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal N° 2, Eugenio Casas, y recayó en Sebastián Agustín Artola.

El procesado se encuentra detenido desde el pasado 8 de junio, cuando, por orden del Juzgado de Garantías N° 3, fue interceptado en la primera cuadra de calle Las Heras por efectivos de la DDI local.

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El magistrado halló probado que, de acuerdo a la investigación del fiscal Mauricio del Cero, el imputado comercializó estupefacientes, particularmente cocaína, al menos entre el 12 de octubre de 2024 y el 15 de diciembre de 2025, bajo la modalidad de delivery y en su domicilio de Undiano al 100.

La causa comenzó hace dos años, cuando personal de Drogas Ilícitas llevó adelante tareas de vigilancia encubierta y establecieron movimientos compatibles con la venta de drogas.

Incluso, detectaron la presencia en la vivienda del sospechoso de un sujeto que estaba siendo investigado en otro caso.

El 13 de febrero de 2025 los policías allanaron el inmueble y secuestraron estupefacientes, recortes de nylon, sustancias de corte, una balanza y un teléfono celular.

"Del informe (del dispositivo) surgen numerosa cantidad de diálogos, con distintos contactos, en los que se puede advertir, por su contenido, palabras utilizadas, formas de expresión, duración de los mensajes, horarios, y contexto, que se trata de conversaciones relacionadas con la compra-venta de sustancia estupefaciente", indicó el juez.

Mencionó además que en algunos casos el sujeto proporcionaba un alias para que los presuntos compradores realizaran transferencias.

Por todo ello, finalmente el magistrado sostuvo que "tengo por debidamente probada la intervención atribuida al imputado en el hecho".