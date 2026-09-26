Sorprendieron a dos adolescentes con una moto robada

Dos adolescentes fueron arrestados ayer cuando circulaban en Villa Mitre en una moto robada, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el procedimiento se puso en marcha cuando los operadores del CeUM observaron a los adolescentes en la zona de Maipú y Necochea, cuando se movilizaban en un rodado marca Zanella ZB.

También detectaron que en determinado momento los jóvenes de 16 y 17 años abandonaron el vehículo, aunque a los pocos metros fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrulla.

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Poco después, los policías establecieron que la moto presentaba un pedido de secuestro elevado el pasado 19 de septiembre, cuando fue sustraída en la zona de Fitz Roy y Chile.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, con intervención de la seccional Primera.