Detuvieron a un hombre acusado de cometer dos robos en el macrocentro

Un hombre de 44 años fue detenido este viernes en el macrocentro de Bahía Blanca, acusado de haber cometido al menos dos robos bajo la modalidad de hurto.

Se trata de Marco Luis Canceló, quien fue aprehendido alrededor de las 11 en Roca y Santa Cruz, luego de una investigación llevada adelante por el Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera.

Según informó la Policía, la detención fue posible a partir del acopio de material probatorio y el análisis de cámaras de seguridad privadas, donde habría quedado registrado el presunto modus operandi del acusado.

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Uno de los hechos investigados ocurrió en Soler al 200, donde Canceló habría sido filmado cuando sustraía un motovehículo.

El segundo episodio se produjo en Teniente Farías al 600, donde, siempre de acuerdo con la información policial, habría sustraído electrodomésticos de una vivienda.

Canceló quedó a disposición de la fiscalía en turno, acusado del delito de hurtos reiterados agravados.

La Policía indicó además que el detenido cuenta con antecedentes penales y policiales por delitos contra la propiedad y a mano armada.