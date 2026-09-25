Allanan una vivienda por tenencia de material de abuso sexual infantil

El teléfono celular de una persona que está bajo investigación por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil se secuestró hoy, en medio de un allanamiento a una vivienda de Villarino al 1.600.

El procedimiento fue pedido por el fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20 y ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1,

La causa se inició en agosto último, tras una serie de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) respecto de una misma persona que fueron enviados al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

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En esos informes se daba cuenta de la existencia de más de 100 videos y fotos con contenido de abuso sexual infantil. Algunos enviados por Instagram y otros detectados a través de Google fotos.

Las tareas investigativas permitieron identificar al responsable de esas cuentas y su lugar de residencia, por lo que se solicitó un allanamiento para obtener más pruebas para la investigación.

En el domicilio, el personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar el teléfono celular de la persona investigada -no fue identificada por el momento- que será peritado para determinar la existencia del material ilícito.