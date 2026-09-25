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ABSA informa trabajos en la red de agua

Las tareas se realizan en calle Santa Fe y Darregueira afectando el suministro en el sector.

Foto Archivo La Nueva

Aguas Bonaerenses informa que una contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), trabaja en la reparación de una cañería de agua en Santa Fe y Darregueira, en Bahía Blanca. Hasta que finalice la intervención, se afecta el suministro en las adyacencias de la posición.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas existentes y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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