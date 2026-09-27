Vuelven las lluvias: cómo será el tiempo en Bahía Blanca en el comienzo de la semana

Una jornada que comenzará fresca y húmeda pero que irá templándose hacia la tarde, con probables precipitaciones durante la noche, es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca este lunes.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco y húmedo a templado; el viento será leve del noroeste rotando al sudoeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima se ubicará en 12 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sudeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 23 grados centígrados.

La noche, en tanto, será nubosa con probables precipitaciones. Se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.