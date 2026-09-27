Circulaba por el Parque de Mayo con un auto buscado en el Conurbano: fue capturado

Un hombre que circulaba en auto por el Parque de Mayo fue capturado en la tarde del domingo, luego de que se constatara que el vehículo tenía un pedido de captura.

El hecho ocurrió a la altura de las canchas de sóftbol, alrededor de las 14.30.

En ese lugar fue aprehendido Gerardo Davicino, de 43 años, quien circulaba en un Renault Logan cuyas numeraciones alfanuméricas de motor y chasis no coincidían con los registros informáticos. Además, contaba con documentación y dominios apócrifos.

Posteriormente, se comprobó que el auto posee un pedido de secuestro activo desde junio de 2024, solicitado por la Comisaría 10ª de Lanús.

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Interviene la Unidad Fiscal Federal de Bahía Blanca.