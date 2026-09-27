A pura música, Coronel Pringles festejó su 144º aniversario 

La comunidad de Coronel Pringles celebró el aniversario número 144 del distrito. Los festejos se desarrollaron con varias actividades, entre las que se contaron el desfile de instituciones, la presentación de Los Palmeras como show de cierre y fuegos artificiales.

En el transcurso del evento, se dirigió a los presentes el intendente Lisandro Matzkin, quien deslizó distintos agradecimientos.

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"Es el cumpleaños de nuestro distrito y cómo no festejarlo. Cualquiera de los lugares donde vive un pringlense, hoy está de fiesta" señaló.

El jefe comunal agradeció a los clubes y feriantes por ser parte, también a todas las instituciones que fueron parte del desfile, en total 125 delegaciones de entidades educativas, sociales, culturales, religiosas y deportivas.

"Agradecer a esta gente por estar, por acompañar, porque sin el acompañamiento de ustedes esto sería un espacio vacío. Y por supuesto a todos los que trabajaron para poder llevar adelante esta fiesta" finalizó.