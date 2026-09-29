Caso Asensio: una imputación y varios testimonios de "respaldo"

El entrenador de hockey Horacio Norberto Asensio, atrapado hace unos días en Mar del Plata e imputado de abuso sexual gravemente ultrajante cuando se desempeñaba hace varios años en Monte Hermoso, permanece detenido mientras avanza la investigación.

"La acusación formal, por el momento, es solo respecto de una victima", confirmó una fuente allegada a la causa que tramita el fiscal Diego Torres.

"Hay otras chicas (al menos cinco) que declararon haber sido víctimas de situaciones de abuso, pero algunos casos están prescriptos y en otros decidieron no instar la acción penal", explicó el vocero.

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En los delitos sexuales, el Estado no puede actuar de oficio si la persona afectada (salvo que sea menor) no realiza la denuncia formal o expresa su voluntad de instar la acción penal.

Si bien esas declaraciones testimoniales no serían una carga procesal independiente para Asensio, sí servirían para retroalimentar la versión de la víctima del caso principal, aclaró un investigador.

Mientras se diligencian distintas pruebas, más allá de las testimoniales, la jueza de Garantías Marisa Promé debe resolver un planteo del abogado Maximiliano De Mira, abogado de Asensio, quien pidió su sobreseimiento y libertad.

De Mira consideró que la acción penal también está prescripta en la causa que mantiene al entrenador detenido, en una situación similar a la que se vive con Alberto Martín Del Valle, otro hombre acusado de un delito sexual.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.