Cayó en Bahía un supuesto proveedor de drogas del sureste de La Pampa

La Policía de La Pampa detuvo ayer en Bahía Blanca a un presunto proveedor de drogas del sureste de esa provincia, en el marco de una investigación que se inició en Guatraché hace algunos meses.

El hombre, de 38 años y a quien se identificó como Luciano Sebastián Aymes, fue trasladado a Santa Rosa y ya quedó con prisión preventiva dictada por el juez federal de esa capital, Juan José Baric, con intervención de la fiscalía federal santarroseña.

Sí se informó que el detenido -conocido como "Kiko" y con antecedentes por delitos contra la propiedad- estaba a cargo de una carnicería en el supermercado Argenchino ubicado en Brasil y Jujuy. Y que tiene domicilio en las cercanías, sobre la calle Brasil.

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"Cuando fueron a detenerlo en el autoservicio, rompió el celular que tenía encima. Igualmente se secuestraron otros teléfonos", comentó a lanueva.com una fuente policial pampeana.

El procedimiento en la ciudad estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Rosa.

En junio pasado, una investigación iniciada en Guatraché sirvió para detener a dos pobladores de esa localidad y secuestrar unos 790 gramos de cocaína y más de 700 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo y un revólver con municiones.

A partir del análisis de la evidencia digital, las comunicaciones (tras el secuestro de teléfonos celulares) y distintas tareas investigativas, la Policía pampeana pudo avanzar en la cadena de abastecimiento de drogas y así identificó al supuesto proveedor mayorista como un hombre de nuestra ciudad.

Se cree que Aymes no solo suministraría drogas a quienes vendían al menudeo en Guatraché sino también en otras poblaciones del sureste pampeano.

Además del hombre, su pareja también quedó formalmente notificada e imputada -aunque en libertad- por presunta participación en la logística.