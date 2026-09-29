Refinería Bahía Blanca realizará un simulacro de PLANACON

Como parte del Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) que todos los años debe ser convalidado por la Prefectura Naval Argentina, la empresa Refinería Bahía Blanca junto a la autoridad (PNA) realizará un ejercicio el día de mañana, miércoles 30, entre las 9 y las 13 horas. Puntualmente, se llevará a cabo un simulacro de incidente en el Sitio 7 de Puerto Galván.

Este ejercicio no implica riesgo alguno para el personal, la población o el medio ambiente, según indicó un comunicado de la compañía. "Los simulacros forman parte del esfuerzo de la Refinería por mantener capacitado a todo su personal y contratistas", se agregó.

La realización de esta actividad fue comunicada a todas autoridades de aplicación correspondientes.