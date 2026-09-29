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Refinería Bahía Blanca realizará un simulacro de PLANACON

La actividad tendrá lugar mañana, entre las 9 y las 13.

Foto: Archivo La Nueva.

Como parte del Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) que todos los años debe ser convalidado por la Prefectura Naval Argentina, la empresa Refinería Bahía Blanca junto a la autoridad (PNA) realizará un ejercicio el día de mañana, miércoles 30, entre las 9 y las 13 horas. Puntualmente, se llevará a cabo un simulacro de incidente en el Sitio 7 de Puerto Galván.

Este ejercicio no implica riesgo alguno para el personal, la población o el medio ambiente, según indicó un comunicado de la compañía. "Los simulacros forman parte del esfuerzo de la Refinería por mantener capacitado a todo su personal y contratistas", se agregó.

La realización de esta actividad fue comunicada a todas autoridades de aplicación correspondientes.

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