ABSA informa que se están realizando tareas en el barrio Sánchez Elía

Aguas Bonaerenses informa que esta mañana se llevan adelante tareas sobre una cañería de agua en calle Humboldt al 2300. Los trabajos afectan el suministro de agua en el barrio Sánchez Elía hasta la finalización de los mismos.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias que cuiden las reservas domiciliarias y utilicen el recurso únicamente para aquellos usos que sean impostergables, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.