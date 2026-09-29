Presentaron el libro “Triconexión, un método para integrar lo que nunca debió separarse”

"Triconexión es una forma de leer la vida, el cuerpo y la energía. Este libro nace de una práctica viva. No surge de una teoría abstracta ni de un modelo cerrado, sino de años de escucha clínica, observación del cuerpo, lectura energética y acompañamiento de procesos humanos reales, con sus dolores, sus repeticiones y sus posibilidades de regeneración".

Así definió su obra María Viviana Torres, doctora en Psicología y Magister en Problemas y Patologías del conocimiento, quien presentó su libro este lunes en la Biblioteca Rivadavia, acompañada de su esposo el contador Juan Esteban Duhalde y otros profesionales que utilizan el método como la doctora Patricia Dominichini y la licenciada Luciana Paladini.

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Torres explicó que la triconexión es un método terapéutico integrador que articula tres dimensiones inseparables de la experiencia humana: la psíquica, la biológica y la energética.

"Su nombre no es una metáfora: expresa una forma concreta de trabajar, de pensar y de intervenir, donde ninguna de estas dimensiones se aborda de manera aislada. Durante mucho tiempo, las disciplinas que hoy dialogan en este método fueron pensadas como campos separados. La psicología se ocupó de la subjetividad, la medicina del cuerpo, la espiritualidad del sentido. Sin embargo, la práctica clínica muestra una y otra vez que el sufrimiento humano no reconoce esas fronteras. El cuerpo habla, la energía se desordena, la historia subjetiva insiste y todo ocurre al mismo tiempo", indicó.

Torres agregó que "este enfoque no busca reemplazar otros saberes ni negar los recorridos terapéuticos tradicionales. Por el contrario, se apoya en ellos y los integra. El psicoanálisis aporta la profundidad de la escucha y la comprensión de la subjetividad; la espiritualidad abre la dimensión del sentido, de la pertenencia y de lo trascendente; la biorresonancia introduce una tecnología capaz de leer con precisión los desajustes energéticos y biológicos del organismo".

Y sostuvo: "La combinación de estas herramientas permite acortar tiempos terapéuticos, no por superficialidad, sino por precisión. La biorresonancia funciona como un mapa que orienta la mirada: muestra dónde está el desequilibrio. La clínica, la escucha y la experiencia del terapeuta permiten comprender por qué está ahí y cómo acompañar su transformación".

Según la especialista, "uno de los principios fundamentales de Triconexión es que el bienestar no es algo que se 'recibe' pasivamente. El método pone en el centro la responsabilidad del consultante en su propio proceso: en la forma de alimentarse, de descansar, de pensar, de gestionar la queja, de sostener hábitos y de revisar sus posiciones frente a la vida".

Concluyó: "La terapia no se plantea como una corrección externa, sino como un proceso de toma de conciencia. El síntoma deja de ser un enemigo y se convierte en información. El cuerpo no falla: comunica".

En el libro “Triconexión, un método para integrar lo que nunca debió separarse” se profundiza sobre estos y otros aspectos.