Drogas de Bahía a Guatraché: la Policía explicó cómo era la maniobra

Uno de los allanamientos en junio se dio en un hospedaje de Guatraché.

"Es un procedimiento importante para el sureste de la provincia de La Pampa. Más allá de que no se secuestraron estupefacientes en Bahía Blanca, el hecho de detener a una persona que proveía de drogas a una mujer en Guatraché es importante, no tanto por la cantidad sino porque se trata de pueblos relativamente tranquilos".

La explicación corresponde al comisario mayor Víctor Hugo Izaguirre, jefe de Coordinación Operativa de Narcotráfico, con asiento en Santa Rosa.

Y tiene relación con la detención, en los últimos días, de Luciano Sebastián Aymes, alias "Kiko", de 38 años, quien fue capturado por la Policía pampeana en Brasil y Jujuy de nuestra ciudad, cuando estaba a cargo de la carnicería del supermercado Argenchino.

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"Guatraché es una localidad de menos de 10 mil habitantes (tiene casi 5.400, según el censo 2022), entonces una boca de expendió de drogas allí es un problema bastante importante", explicó el comisario Izaguirre.

En junio pasado, tras una denuncia que motorizó una investigación a cargo de la fiscalía federal de Santa Rosa, la Policía allanó una pensión/hospedaje de Guatraché y detuvo a una mujer de apellido Fassi, quien aparentemente vendía cocaína en esa localidad pampeana y posiblemente Darregueira, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

En su domicilio secuestraron al menos 20 bochas de cocaína de un gramo cada una, dispuestas como para la venta, y también teléfonos celulares que permitieron avanzar hacia Aymes como el supuesto proveedor.

"Esta mujer (por Fassi) residió oportunamente en Bahía Blanca y hace bastante tiempo que está en Guatraché. Ya había sido investigada en otras oportunidades y ahora se comprobó que comercializaba estupefacientes", sostuvo el uniformado.

Rompió el teléfono

El comisario mayor confirmó que, cuando se dio el allanamiento en el supermercado bahiense, Aymes, al ver al personal policial, rompió su teléfono.

"Al momento de detenerlo, golpeó el celular contra el borde de una de las heladeras exhibidoras de la carnicería, aunque se secuestraron otros teléfonos que están siendo analizados", confirmó Izaguirre.

Aymes, quien cumplió condena en nuestra ciudad por un robo con armas, está actualmente con prisión preventiva por 90 días. También Fassi permanece entre rejas por la infracción a la ley 23.737.

"En la provincia tenemos el Pampa Seguridad Activa y este sistema detectó que la mujer viajaba regularmente hacia Bahía, con lo cual creemos que ella iba a buscar la droga, porque no hay registros del paso del hombre hacia La Pampa.

"También se cree que ella vendía en Darregueira porque viajaba seguido y no permanecía mucho tiempo", sostuvo el jefe policial.

Izaguirre explicó, por último, que la droga que llega a La Pampa, en general, procede de CABA o Córdoba y que no es habitual que llegue desde Bahía, salvo en casos de puntos limítrofes con la provincia de Buenos Aires como el comentado.