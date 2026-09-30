Chocó contra un poste, tenía un arma y cocaína: había atropellado y matado a una mujer en 2023

Un hombre de 29 años fue aprehendido esta madrugada luego de que el vehículo que conducía chocara contra un poste en el sector de Malharro y Araucanos. Según informaron fuentes oficiales, llevaba un arma de fuego, municiones, cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El procedimiento, a cargo del Comando de Patrullas, se inició alrededor de las 2, cuando los efectivos acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un siniestro vial. Al arribar, encontraron un Volkswagen Gol, en el que circulaban tres personas, que había colisionado contra un poste.

El conductor fue identificado como Bruno Ezequiel Viera, de 29 años. Durante la intervención, los policías secuestraron una pistola Taurus PT5 calibre 6,35 milímetros, con cargador y tres municiones.

Además, hallaron aproximadamente 7,5 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, $330.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, una adolescente de 16 años que viajaba en el vehículo tenía entre sus pertenencias unos 2 gramos de una sustancia compatible con cocaína. Por este motivo, se dio intervención a la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Una segunda joven, de 15 años, fue trasladada con el objetivo de resguardar su integridad.

Posteriormente, personal de Tránsito le realizó al conductor un control de alcoholemia y un test de detección de sustancias. De acuerdo con la información oficial, ambos dieron resultado positivo por cocaína y THC. El Volkswagen Gol también fue secuestrado.

Viera ya había quedado involucrado en otro hecho vial ocurrido en enero de 2023, cuando un Peugeot 504 que conducía atropelló a una mujer de 43 años en Saavedra al 2800. La víctima, Mariana Aguilar, murió como consecuencia de las heridas y su hija de 18 años resultó lesionada. En aquella oportunidad, Viera se presentó horas después ante la Policía y quedó vinculado a una causa por homicidio y lesiones culposas agravadas. La hermana de Aguilar había señalado entonces que el joven había protagonizado otros dos accidentes, en 2018 y 2021.

En el procedimiento realizado esta madrugada intervienen las autoridades judiciales del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como infracción al artículo 189 bis del Código Penal e infracción a la Ley 23.737.