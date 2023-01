La familia de la víctima asegura que el conductor tiene antecedentes

Nora Aguilar, hermana de Mariana (43), la mujer que fue atropellada el domingo en Saavedra al 2.800 y falleció como consecuencia del impacto, ofreció detalles esta mañana del hecho que también le provocó lesiones a su sobrina, Brisa Anahí Quiróz (18).

"Eran los 18 de mis sobrina y lo estábamos festejando en mi casa en La Pinta al 200. A las 4 de la mañana mi hermana y Brisa se van para su casa, en Juncal al 100. Salen de mi casa, llegan a Saavedra, cruzan... Mariana iba con Brisa agarrada del brazo", comenzó relatando.

"Brisa iba sobre el cordón y Mariana por la calle, pero pegaditas. Lo que se acuerda Brisa es que escuchó una frenada y cuando ella vuelve a reaccionar estaba tirada en el asfalto gritando por su mamá", añadió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Nora contó que "esa cuadra de Saavedra es oscurísima, las dos farolas que están no funcionan, están mal ubicadas, no se ve nada; se acerca una vecina, que es uno de los testigos y por la oscuridad no la reconocía".

"Vino una chica a llamarnos y salimos todos, nos encontramos con mi hermana Mariana muerta. Tratamos de hacerle RCP con la gente que estaba ahí y los vecinos llamaron una ambulancia. Llegaron primero dos patrulleros, después Defensa Civil y la ambulancia. La asisten y la llevan al Penna, entró en código rojo, yo creo que ya no tenía signos y al rato nos avisan que había fallecido", mencionó.

El hecho ocurrió sobre las 4.30 de la mañana y el conductor del vehículo se dio a la fuga. Por la tarde, quien fuera identificado como Bruno Ezequiel Viera, de 25 años, se entregó a la Policía dirigiéndose a la comisaría Primera.

Viera confesó ser quien manejaba el Peugeot 504 de color blanco, patente TXT 704. Además —se explicó— aseguró que terminó escapando del lugar asustado por lo que había ocurrido.

"Las dos vecinas que asistieron a mi sobrina dieron datos del vehículo. En principio se decía que era un 206 blanco y después, por lo vidrios que habían quedado, se dijo que era un Peugeot 504 blanco", sostuvo Nora.

"Los vecinos entregaron las cámaras y eso también ayudó a encontrarlo. A mi me avisan a las cinco de la tarde, cuando estaba con mi sobrina en el hospital, que esta basura se había entregado, que habían encontrado el vehículo. Y después todo lo que saben, que dijo que se asustó... Si vos te asustás o si estás ebrio, como dicen, no pensás dónde ocultar el auto, te vas a acostar...", agregó.

Por el caso se iniciaron actuaciones caratuladas como homicidio y lesiones culposas agravadas, con intervención de la UFIJ Nº 1, del doctor Cristian Aguilar.

"Al rato que me llama el comisario me enteré que el tipo estaba libre, en su casa. Está vivo, disfrutando de su familia y yo tengo a mi hermana todavía en Bonacorsi", manifestó Nora.

"Tiene antecedentes —continuó—. Cuando nos enteramos quién era, vimos que tuvo dos accidentes en 2018 y 2021. En uno de esos quedó en terapia intensiva y se salvó la basura".

"¿Le van a sacar el carnet? ¿Quién controla que no vuelva a manejar? Tiene 25 años este pibe, ya hizo dos veces esto y en la tercera mató a mi hermana. Este pibe se asesoró y hasta cerró las redes sociales. Estaba consciente, mató a mi hermana y la abandonó. Vamos a ir hasta lo último. Y si no se hace Justicia, este pibe se va a terminar matando porque no va a poder salir a la calle de la vergüenza que le va a dar", completó.