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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 30 de septiembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 30 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío con cielo parcialmente nublado, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo estará fresco con nubosidad variable y viento leve del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se presentará fría, siempre con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 9 grados.

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