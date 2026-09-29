El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 30 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío con cielo parcialmente nublado, viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará fresco con nubosidad variable y viento leve del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fría, siempre con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 9 grados.