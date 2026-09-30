Estudiantes de Comercio crearon un chat bot que detecta estafas virtuales

Estudiantes de la escuela secundaria de Comercio de nuestra ciudad, ganaron la Olimpíada de Economía Financiera con una propuesta para evitar que los adultos mayores sean víctimas de estafas virtuales y un chat bot para Whastapp que permite saber si un mensaje o un link es real o no.

Según un estudio de la Universidad Siglo 21, uno de cada cuatro argentinos fue víctima de un ciber ataque, y las redes sociales son el principal medio de contacto. El mismo informe destaca que casi la mitad de quienes reciben un pedido sospechoso de datos personales termina entregándolos, aun cuando la mayoría dice desconfiar de los remitentes. Estos datos realzan la importancia del trabajo del equipo compuesto por Delfina González Rodríguez, Lara Bugatti, Martina Bellino, Alma Martínez Baridón, Benjamín Casas Croceri, Stéfano Frapiccini, Luca Moroni y Catalina Duval. Ellos tienen entre 17 y 18 años y son estudiantes del 6º año de la Escuela de Comercio, dependiente de la UNS, y resultaron ganadores de la más reciente Olimpíada de Economía Financiera con una propuesta para evitar que los adultos mayores sean víctimas de estafas virtuales y un chat bot para whastapp que permite saber si un mensaje o un link es real o no.

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El jurado las eligió entre otras 13 ideas finalistas, de secundarias de todo el país, como la mejor idea del concurso, no solo por la iniciativa destinada a los adultos mayores, uno de los sectores vulnerables al ciberdelito, sino también la posibilidad de aplicar un desarrollo en el celular.

“Hicimos una presentación explicando la iniciativa y el jurado pudo comprobar en vivo el chat bot para detectar si hay una estafa virtual”, contó Benjamín en Agenda Pública de AM 1240. “Fue muy competitivo todo el proceso, si te equivocabas en una pregunta no podías seguir. Nos preparamos fuera de horario escolar”, contó.

Las Olimpíadas son organizadas por Junior Achievement y Mercado Pago y los ganadores recibirán tablets y la institución 10 computadoras. La premiación sería a finales de octubre y el equipo ganador conocerá las instalaciones de Mercado Libre en Buenos Aires.

La docente de Matemática Financiera Virginia Corbella explicó que el jurado destacó la real aplicación del chat bot como una de las ventajas de la propuesta. “Uno puede ingresar una publicidad de un banco, por ejemplo, y saber si el link es verdadero”, ejemplificó. Justamente, las estafas virtuales desde entidades como organismos oficiales, bancos o empresas fue uno de los tópicos a abordar.

De las Olimpíadas participaron 10106 estudiantes de entre 15 y 18 años de 398 instituciones argentinas, y versaron sobre ahorro, inversión, crédito y seguridad digital.