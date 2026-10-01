Corte de calles y cambio de recorrido de colectivos: cuáles serán los sectores afectados en los próximos días

El Municipio actualizó el cronograma de cortes de calle programados para los próximos días en diferentes sectores de la ciudad como consecuencia de la realización de tareas de mantenimiento urbano.

De acuerdo al reporte, las interrupciones vehiculares que continúan son las siguientes:

Hasta el viernes 2: Tucumán y Patricios (se podrá circular por Tucumán), por trabajos de recambio de redes de agua.

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Hasta el sábado 3: Cortalezzi y Charcas, por trabajos en la red de cloacas sobre Cortalezzi.

Hasta el sábado 10: Esmeralda entre Italia y Thompson, por obra de plan de bacheo.

Por dos semanas: Paraná y Avellaneda (permitida la circulación por Avellaneda), por obra de reconstrucción de badenes, así como Rosales y Maipú, por obra de reparación de losas de hormigón. También se extenderá por ese lapso el cierre de Necochea y Sócrates, por reparación de losas de hormigón.

Modificación de recorridos

Debido a estos trabajos, varias líneas de colectivos debieron modificar parte de sus recorridos:

Línea 505 (Noroeste a Rosendo López): por Sócrates, Punta Alta, Balboa, Necochea, Balboa, Cramer y Sócrates.

Línea 513EX (Pilcaniyén y M. Campos hacia Alem y Córdoba): por Necochea, Newton, Fournier y Chacabuco. Regresa por Castelar, Punta Alta, San Lorenzo y Necochea.

Línea 514 (Maldonado-Coca Cola): por Necochea, Castelar, Godoy Cruz, San Lorenzo y nuevamente Necochea. Regresa por Newton, Fournier, Castelar, Necochea y recorrido usual.

Línea 517 (Kloosterman y Castelli a BACE): por Punta Alta, San Lorenzo y Necochea. Regresa por Necochea, Newton, Fournier, Castelar y Necochea.

Línea 520 (Bahía a Cabildo, servicio por el Penna de las 16.00): circula por Necochea, Chacabuco, Punta Alta Balboa y Necochea.

Los próximos cortes

Desde el viernes 2 de octubre (por 15 días): bocacalle de Paraná y Bolivia (permitida la circulación por Bolivia), por obra de reconstrucción de badenes.

Sábado 3 de octubre (de 7:30 a 14.00): Blandengues y Güemes, por trabajo en Blandengues 262 con hidrogrúa en altura.

Desde el lunes 5 (por 5 días): Zelarrayán y y Felipe Varela, por trabajos de instalación de acueducto de PVC.