Lluvias, actividad eléctrica y granizo: alerta por tormentas para Bahía y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para todo el Sudoeste Bonaerense.

Según se indicó, la advertencia —de nivel amarillo— es para la jornada del viernes, entre las 18.00 y la medianoche.

En ella están incluidos los municipios de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego.

También comprende a la provincia de La Pampa y el este de Río Negro.

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Durante esas horas, se explicó, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual", se informó.

Por esta razón, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Desde el municipio

La comuna de Bahía Blanca informó que, en este marco, para el viernes "se esperan lluvias y algunas tormentas de forma aislada desde la tarde a partir de las 13".

"La mayor probabilidad de fenómenos se espera hacia la noche entre las 20 y las 23. En líneas generales, no se esperan fenómenos fuertes ni acumulados significativos, con acumulados de entre 5 y 10 milímetros", se explicó.