El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 2 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a fresco con soleados, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con aumento de viento desde el sector norte, tornándose inestable. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, finalmente, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 13 grados.