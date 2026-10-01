El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 2 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 2 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de frío a fresco con soleados, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con aumento de viento desde el sector norte, tornándose inestable. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.
La noche, finalmente, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 13 grados.