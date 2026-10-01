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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 2 de octubre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 2 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a fresco con soleados, viento moderado del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo se presentará fresco con aumento de viento desde el sector norte, tornándose inestable. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

La noche, finalmente, será nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 13 grados.

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