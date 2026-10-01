Alumnos de la Escuela de Comercio ganaron la Olimpíada de Economía Financiera

Un equipo de estudiantes de 6° año de la Escuela de Comercio logró obtener el primer puesto en la Olímpíada de Educación Financiera, tras presentar cursos preventivos para adultos mayores sobre estafas virtuales y un chat bot de whastapp para detectar si un mensaje o link es fraudulento.

El concurso involucró a más de 10.000 jóvenes estudiantes de escuelas secundarias de todo el país. El proyecto ganador sobresalió entre las 13 ideas finalistas seleccionadas por el jurado. Las Olimpíadas son organizadas por Junior Achievement y Mercado Pago.

El equipo estuvo compuesto por Delfina González Rodríguez, Lara Bugatti, Martina Bellino, Alma Martínez Baridón, Benjamín Casas Croceri, Stéfano Frapiccini, Luca Moroni y Catalina Duval, todos de entre 17 y 18 años.

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La propuesta integra un enfoque social y tecnológico: por un lado, contempla cursos preventivos sobre estafas virtuales diseñados para adultos mayores —uno de los sectores más vulnerables frente al ciberdelito—; por el otro, incluye una herramienta técnica accesible de uso cotidiano: un chatbot de WhatsApp que permite detectar en tiempo real si un enlace o mensaje recibido es real o fraudulento.

El jurado valoró no solo el impacto comunitario de capacitar a los adultos mayores, sino también la viabilidad práctica de aplicar esta solución directamente desde los dispositivos móviles de los usuarios.

Como recompensa por su desempeño, los integrantes del equipo galardonado y la institución educativa recibirán equipamiento informático (computadoras). Además, la ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo a finales de octubre, oportunidad en la cual los alumnos ganadores tendrán la experiencia de visitar y conocer las instalaciones centrales de Mercado Libre en Buenos Aires.