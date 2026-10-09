Bordeu 2026: los casi $ 2.100 millones de inversión que consolidan la apuesta genética

Histórico: los primeros 9 animales de la hoja inicial del orden de venta de Angus los ocupó la cabaña 23 de Noviembre. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Desde hace muchos años trabajamos siguiendo líneas genéticas para producir animales que sirvan para la región; es decir, lo que requieren los clientes”.

Para Néstor Aldazábal, titular de la cabaña 23 de Noviembre, la genética es la herramienta con la que se hace la diferencia en la ganadería de hoy. No es una expresión de deseos ni un planteo teórico vacío: el establecimiento de Coronel Dorrego se ha quedado con los grandes campeonatos machos de 2019, 2021, 2025 y el presente (bonus track 2026: también ganó el Reservado Gran Campeón), además de llegar siempre a las definiciones finales desde 2018.

De alguna manera, a esta postura el propio Aldazábal le dio cabida al participar de la compra de los dos principales animales elegidos por el reconocido jurado Carlos Ojea Rullán el último sábado en la pista bahiense.

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“Para nosotros es una forma de reinvertir en la actividad. El Gran Campeón, por ejemplo, posee un pedigree sumamente sólido, lo que representa una oportunidad para seguir explotando y potenciando esa genética. El plan inmediato (NdR: junto a El Malón SA, de Gregorio Ibarguren y familia) es destinarlo a la extracción de semen y evaluar una participación en futuras exposiciones”, explicó.

La breve historia es un prólogo para presentar las cifras finales de las ventas realizadas por los martilleros Santiago Abdo y Luciano Janyistabro, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud, que terminaron con un incremento del 49,8 % (2.097 millones de pesos versus $ 1.400 M de la misma operatoria de 2025). Al cambio de este jueves 8, se trata de una comercialización de 1.361.000 dólares.

El caso cobra más relevancia habida cuenta de una cantidad de animales notoriamente inferior de un año a otro: 308 ahora respecto de 534 de 2025.

Definitivamente, la actual situación del sector ganadero quedó reflejada no solo por el marcado dinamismo comercial, sino por el constante respaldo de los productores a la calidad genética presentada. Incluso, el propio Abdo lo admitió: “Los valores estuvieron entre el 10 y el 15 % por encima de los promedios que vienen obteniéndose en los remates de cabaña”.

El segmento bovino se consolidó como el pilar fundamental del remate, concentrando la mayor parte de las operaciones con un total invertido de $ 1.920.100.000.

Entre las distintas razas presentadas en la pista de Bordeu, Angus lideró ampliamente el volumen operado con una recaudación de $ 1.387 M y un valor promedio por ejemplar de $ 10.892.361. Las planillas del jurado y la consignataria registraron los montos por tipificación racial y pedigree:

—Machos Puros Controlados (PC): totalizaron $ 609, 5 M en las operaciones.

—Machos de pedigree: alcanzaron la suma de $ 362,5 M.

—Hembras Puras Controladas (PC): sumaron un valor global de $ 274,5 M.

—Hembras de pedigree: totalizaron $ 141,2 M en el balance general.

Por su parte, los ejemplares de la raza Hereford obtuvieron el promedio individual más alto de la categoría bovina, alcanzando $ 11.098.328 por animal y sumando una venta total de $ 472,9 M.

La oferta ganadera se completó con las ventas de la raza Shorthorn, que totalizó $ 42 M con un promedio de $ 9.333.333, y Limangus, con $ 17.500.000 recaudados y una media de $ 5.833.333 por reproductor.

Las ventas en el pabellón ovino alcanzaron una cifra global de $ 133 M, mostrando un firme interés por la incorporación de genética seleccionada.

La raza Corriedale fue la principal referente del sector, reuniendo $ 97.400.000 con un precio medio de $ 5.350.000 por animal. El desglose presentó los siguientes resultados oficiales:

—Corriedale: $ 97.400.000 en ventas totales, con una media individual de $ 5.350.000.

—Poll Merino: $ 27.100.000 alcanzados en el remate, registrando un valor promedio de $ 1.633.333.

—Dorper Black: $ 6 M adjudicados en total, con un promedio de $ 3 M.

—Hampshire Down: $ 2,5 M acumulados, con un promedio por cabeza de $ 2, 5 M.

En la categoría de equinos, el remate general sumó un monto total de $ 44,5 M, concretado a través de la venta de tres machos por $ 26 M y dos hembras por $ 18,5 M.

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