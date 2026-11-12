No logra bajar: la inflación de octubre escaló al 2,2% y ya acumula un 33,1% interanual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una suba del 2,2%, lo que muestra una aceleración del 0,3% en relación al 1,9% registrado en la medición de septiembre, según confirmó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los precios acumulan un alza del 26,3% en lo que va del año y del 33,1% en la comparación interanual.

La división con mayor incremento durante octubre fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas.

En segundo lugar se ubicó "Recreación y cultura", con un avance del 3,3%. También superó el índice general "Bienes y servicios varios", que registró un incremento del 2,3%.

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Por su parte, "Prendas de vestir y calzado" aumentó 2,2%, en línea con el promedio nacional, mientras que "Transporte" avanzó 2,1%.

En tanto, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Comunicación" registraron incrementos del 2% cada uno.

En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron fueron "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,8%) y "Educación" (1,3%).

Por regiones, la mayor variación mensual se registró en la región Pampeana, con 2,6%, seguida por Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%). Las tres quedaron por encima del promedio nacional.

Por debajo se ubicaron el Gran Buenos Aires (2%), el Noroeste (1,7%) y el Noreste (1,5%), que presentó el menor incremento del país.